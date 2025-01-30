Объем страхового мошенничества в Чехии в прошлом году вновь превысил 1 миллиард крон

«Стоимость ущерба, на котором люди или компании могли обогатиться за счет страховой компании, достигла в прошлом году в Generali Česká pojišt’ovna 681 миллиона крон. Это лишь немного уступает результатам 2023 года, когда этот показатель составлял 727 миллионов крон», — говорит Петр Кафка, руководитель отдела расследований компании. Некоторые дела, возникшие в 2024 году, еще не закрыты, добавил он.



По словам Кафки, чаще, чем физические лица, аферам подвергались хозяйствующие субъекты. На их долю приходится 72% результатов. «Это связано не только с небольшими выявленными случаями на сотни тысяч крон, но и с теми, которые оцениваются в миллионы. Самый крупный пример страхового мошенничества в прошлом году был на сумму 150 миллионов крон», — говорит Кафка.



В 2024 году следователи Kooperativa проверили 1 133 подозрительных событий, и в 70% проверок подозрения подтвердились. «В 750 расследованных случаях мы доказали мошенничество, а сумма сэкономленных средств превысила 125 миллионов крон. Это аналогично показателям 2023 года, когда мы расследовали более 1 000 событий, а стоимость спасенного ущерба составила 137 миллионов крон», — говорит Дита Немечкова, руководитель отдела расследований.



Самым проблемным регионом в 2024 году была Прага, где Kooperativa выявила мошенничество на 32 миллиона крон. Меньше всего афер было зафиксировано в Пардубицком крае и на Высочине. «Опять же, больше всего мы расследовали прлблемы в сфере автострахования, где нам удалось сэкономить 54 миллиона крон. За ним следует страхование имущества и ответственности граждан — 30 миллионов крон», — добавила Немечкова.



В прошлом году ČSOB Pojišt’ovna зафиксировала очередной рост числа выявленных нелегальных действий и несанкционированных выплат, которые достигли почти 227 миллионов крон. Было расследовано более 2 400 подозрительных случаев, из которых в 1 535 было доказано мошенничество или целенаправленное манипулирование. Таким образом, количество выявленных действий выросло на 28% по сравнению с прошлым годом. «Больше всего случаев мы рассмотрели в сфере страхования имущества и ответственности. На количество претензий и сумму выплат значительно повлияли ураганы и наводнения в Моравии», — сказал пресс-секретарь Петр Милата.



По данным Чешской предпринимательской страховой компании (ČPP), две трети мошенничеств совершаются мужчинами. Большинство из них составляют люди в возрасте от 30 до 50 лет.





Страховое мошенничество — это уголовное преступление, за которое суды в Чехии ежегодно выносят приговоры сотням преступников. Наказание зависит от суммы ущерба, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.