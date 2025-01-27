Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Центробанк Чехии инвестирует миллиарды евро в биткоин. Как Сальвадор и Бутан

Новости 420on
29 января 2025
11:30
556
Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл хочет создать резервы биткоинов на миллиарды евро. Если его идея будет одобрена правлением банка на денежном заседании в четверг, Чехия станет первым западным центральным банком, который будет держать криптовалюты.
«Для диверсификации наших активов биткоин кажется хорошим вариантом», — сказал Михл в интервью FT. По его словам, центральный банк может держать в биткоине до пяти процентов от своих общих резервов в 140 млрд евро (3,5 трлн чешских крон).

Михл признал «чрезвычайную волатильность» биткоина и его ограниченную историю, но считает положительным фактором возросший интерес инвесторов к крупнейшей криптовалюте с тех пор, как в прошлом году биткоин начал торговаться на биржах с помощью биржевых фондов (ETF).

В контексте биткоина он также указал на президента США Дональда Трампа, который является поклонником криптовалют и на прошлой неделе создал целевую группу для оценки создания национального фонда цифровых активов. Также, по словам главы ЧНБ, очевидно растущее влияние криптовалютных руководителей в администрации Трампа.

Резервы центральных банков состоят из более консервативных активов. В последние годы золото набирает популярность, и ЧНБ покупает его в больших количествах. В резервы также входят казначейские облигации США или другие виды высокоценных облигаций и, в меньшей степени, акции.

Третье место после Сальвадора и Бутана

Однако пока только две страны в мире решили инвестировать в криптовалюты. «Хорошее третье место. Чехия станет третьей страной в мире, которая инвестирует часть своих валютных резервов в биткоин, после Сальвадора и Бутана», — заявил главный экономист Deloitte Дэвид Марек в социальной сети X.

Главный экономист Roklen Ян Берка отметил, что резервы ликвидности, а не инвестиционные резервы, имеют решающее значение для центрального банка при проведении денежно-кредитной политики, поскольку их можно быстро конвертировать в наличные, желательно без потерь капитала.

«Здесь биткоин будет находиться на другом уровне, чем золото, если использовать общее сравнение с рисковыми активами, такими как акции. Самая известная криптовалюта все еще воспринимается как рискованный актив со значительно более высокой волатильностью по сравнению с другими. И это может оказаться проблемой при принятии решения о включении биткоина в портфель», — говорит экономист.

Однако предложение Михла не вызвало у него особого удивления, поскольку нынешний глава ЧНБ по-прежнему позиционирует себя как инвестиционный банкир. Главное — не забывать, что в настоящее время он действует как центральный банкир. В связи с этим Михл заявил Financial Times, что снижение ставки на четверть процентного пункта весьма вероятно на февральском заседании, добавил Берка.
банки криптовалюта биткоин Чехия экономика
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
29 ЯНВАРЯ 2025
569
ПОЛИТИКА
ССОРАМ ФИЦО С ЗЕЛЕНСКИМ НЕТ КОНЦА
14:00
29 ЯНВАРЯ 2025
1078
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ НАДРУГАЛСЯ НАД ЖЕНОЙ И ИЗНАСИЛОВАЛ ПАДЧЕРИЦУ, ОН ОТСИДИТ В ТЮРЬМЕ СЕМЬ ЛЕТ
22:00
28 ЯНВАРЯ 2025
2140
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МВД ЧЕХИИ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ВОЗВРАЩЕНИЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ НА РОДИНУ
19:30
28 ЯНВАРЯ 2025
527
ОБЩЕСТВО
КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА: ДОЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, НЕ ВЫПЛАЧИВАЮЩИХ ДОЛГИ, РАСТЕТ
18:00
28 ЯНВАРЯ 2025
827
ПОЛИТИКА
ЭТО БЫЛ НЕ КИЕВ. УКРАИНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПРЕДПОЛОЖИЛО, ЧТО СЛОВАЦКИЙ КАДАСТР АТАКОВАЛИ РОССИЯНЕ
15:00
28 ЯНВАРЯ 2025
1488
ПОЛИТИКА
ОНИ ПРОСТО НЕ ЯВИЛИСЬ. ПОПЫТКА ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИЦО ПРОВАЛИЛАСЬ
14:00
28 ЯНВАРЯ 2025
468
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЧЕХИИ 28 ЯНВАРЯ СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
13:00
28 ЯНВАРЯ 2025
1352
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВМЕСТО ЛЕНИНА — ПУТИН В МАВЗОЛЕЕ. ПРОПАГАНДИСТ ПЕРЕДАЛ РОССИЙСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
11:30
28 ЯНВАРЯ 2025
1850
ОБЩЕСТВО
ДОРОГИЕ ЛЫЖНЫЕ КУРСЫ В ЧЕХИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
10:00
28 ЯНВАРЯ 2025
841
ОБЩЕСТВО
КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ И ДОМА В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОДОРОЖАЛИ ПОЧТИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ЧЕХИИ
09:00
28 ЯНВАРЯ 2025
883
ЭКОНОМИКА
ЗАПАСЫ ГАЗА В ЧЕХИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД
22:00
27 ЯНВАРЯ 2025
499
ЭКОНОМИКА
ЭКСПЕРТ: ЕС ДОЛЖЕН СОКРАТИТЬ БЮРОКРАТИЮ И ПОДДЕРЖАТЬ ИННОВАЦИИ
19:30
27 ЯНВАРЯ 2025
1452
ЭКОНОМИКА
ПАНИКА НА УОЛЛ-СТРИТ. КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ ИИ ВЫЗВАЛА РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ АКЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ
18:00
27 ЯНВАРЯ 2025
869
ЭКОНОМИКА
СМЕНИТЬ БАНК ЛЕГКО, ЧАСТО ВСЕ ФОРМАЛЬНОСТИ УЛАЖИВАЕТ САМО ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
16:30
27 ЯНВАРЯ 2025
1110
ПОЛИТИКА
РАСТЕТ ПОДДЕРЖКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕХИИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ