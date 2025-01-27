Центробанк Чехии инвестирует миллиарды евро в биткоин. Как Сальвадор и Бутан

«Для диверсификации наших активов биткоин кажется хорошим вариантом», — сказал Михл в интервью FT. По его словам, центральный банк может держать в биткоине до пяти процентов от своих общих резервов в 140 млрд евро (3,5 трлн чешских крон).





Михл признал «чрезвычайную волатильность» биткоина и его ограниченную историю, но считает положительным фактором возросший интерес инвесторов к крупнейшей криптовалюте с тех пор, как в прошлом году биткоин начал торговаться на биржах с помощью биржевых фондов (ETF).





В контексте биткоина он также указал на президента США Дональда Трампа, который является поклонником криптовалют и на прошлой неделе создал целевую группу для оценки создания национального фонда цифровых активов. Также, по словам главы ЧНБ, очевидно растущее влияние криптовалютных руководителей в администрации Трампа.





Резервы центральных банков состоят из более консервативных активов. В последние годы золото набирает популярность, и ЧНБ покупает его в больших количествах. В резервы также входят казначейские облигации США или другие виды высокоценных облигаций и, в меньшей степени, акции.





Третье место после Сальвадора и Бутана





Однако пока только две страны в мире решили инвестировать в криптовалюты. «Хорошее третье место. Чехия станет третьей страной в мире, которая инвестирует часть своих валютных резервов в биткоин, после Сальвадора и Бутана», — заявил главный экономист Deloitte Дэвид Марек в социальной сети X.





Главный экономист Roklen Ян Берка отметил, что резервы ликвидности, а не инвестиционные резервы, имеют решающее значение для центрального банка при проведении денежно-кредитной политики, поскольку их можно быстро конвертировать в наличные, желательно без потерь капитала.



«Здесь биткоин будет находиться на другом уровне, чем золото, если использовать общее сравнение с рисковыми активами, такими как акции. Самая известная криптовалюта все еще воспринимается как рискованный актив со значительно более высокой волатильностью по сравнению с другими. И это может оказаться проблемой при принятии решения о включении биткоина в портфель», — говорит экономист.





Однако предложение Михла не вызвало у него особого удивления, поскольку нынешний глава ЧНБ по-прежнему позиционирует себя как инвестиционный банкир. Главное — не забывать, что в настоящее время он действует как центральный банкир. В связи с этим Михл заявил Financial Times, что снижение ставки на четверть процентного пункта весьма вероятно на февральском заседании, добавил Берка.