Трамп угрожает ЕС: пошлины на ваши товары будут введены очень скоро

«Они действительно используют нас в своих интересах, вы знаете, у нас дефицит в 300 миллиардов долларов. Они не берут у нас наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не берут, а мы берем все, миллионы автомобилей, огромное количество сельскохозяйственной продукции», — сказал Трамп.





На вопрос BBC, есть ли у него график введения пошлин с ЕС, президент ответил: «Я бы не сказал, что есть график, но они будут введены довольно скоро».





Трамп уже угрожал введением тарифов против ЕС после вступления в должность 20 января, заявив, что страны Евросоюза имеют тревожное положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами.





Брюссель надеется избежать торгового конфликта с Трампом путем переговоров. «ЕС решительно ответит любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на товары из Европейского союза», — заявил представитель ЕС. Дипломаты и официальные лица ЕС настаивают на том, что Евросоюз един и обладает всеми необходимыми инструментами для ответа на любые меры Трампа. Сайт France 24, ссылаясь на аналитиков, напоминает, что когда давление усилится, единство даст трещину. В этом контексте он приводит в пример Германию, где наблюдается экономическая стагнация и напряженная политическая ситуация. «Германия уязвима перед тарифами», — говорится на сайте.





Многие европейские лидеры, во главе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, пытаются завязать с Трампом хорошие отношения. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в воскресенье, что «тарифная война никому не поможет» и что у Италии есть идеи по защите своих компаний. ЕС предлагает посредничество в переговорах Рима с Вашингтоном, сообщает сайт France24.





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре прошлого года намекнула на возможный план по умиротворению Трампа. ЕС будет покупать больше сжиженного природного газа у Соединенных Штатов. Брюссель представлял это как потенциальную победу, поскольку это поможет Союзу отрезать себя от поставок газа из России и успокоить президента США.





У Трампа были торговые споры с ЕС во время его первого президентского срока. Тогда он ввел тарифы на импорт стали и алюминия в США, на что ЕС ответил введением тарифов на различные американские товары, такие как мотоциклы, джинсы и виски.





В субботу, как и ожидалось, Трамп подписал указ, который вводит тарифы в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики и 10% сверх существующих тарифов на импорт из Китая. Сразу после этого Канада, Мексика и Китай объявили об ответных мерах. Кроме того, Пекин планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).