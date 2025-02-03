Чехи не хотят экономить, они опять стали покупать

Прогноз Министерства финансов о том, что внутренняя экономика вырастет на 2,5 процента в этом году, подвергся критике как слишком оптимистичный. Именно по этой причине коллеги Збынека Станюры (ODS) в конце января снизили свой прогноз до 2,3 процента, а сам министр публично признал, что повышение таможенных пошлин в США может замедлить экономику еще на полпроцента.



Однако предшественник Станюры Мирослав Калоусек заявил на чешском телевидении, что «существует много реальных рисков, из-за которых рост может быть хуже, и нет реальной надежды на то, что он может быть лучше». В частности, объявленные таможенные барьеры для импорта в США могут ввергнуть весь Европейский Союз, а вместе с ним и Чешскую Республику, в очередную рецессию. Те же опасения подтвердил и лидер профсоюза Йозеф Стржедула. «Сейчас никто не может себе представить, какими будут реальные последствия», — сказал он.



Более высокие сборы налогов помогли



Поэтому неудивительно, с каким облегчением министр финансов Станюра приветствовал результаты исполнения государственного бюджета в январе. «Дефицит на конец января этого года на 15 миллиардов крон меньше, чем в прошлом году», — похвастался он. Он добавил, что за первый месяц дефицит составил «всего» одиннадцать миллиардов. Что еще важнее, сокращение дефицита обеспечило более высокие сборы налогов. В общей сложности граждане и компании заплатили 144 миллиарда крон налогов.



Значимость этого отчета иллюстрируется сравнением с катастрофическим 2009 годом, когда финансовый кризис обрушился на Чешскую Республику вопреки ожиданиям составителей бюджета. В то время правительство Мирека Тополанека ожидало, что дефицит не превысит 40 миллиардов, но из-за кризиса он составил чуть менее двухсот миллиардов. Причиной стало падение ожидаемых доходов, что стало очевидным в первый месяц кризисного года. Согласно плану, предполагалось собрать дополнительно шесть процентов налогов, однако в январе налоговые поступления сократились на девять процентов. Баланс не улучшился до конца года.



Поэтому в этом году риска повторения подобной катастрофы нет. Планируется собрать на семь процентов больше налогов, при этом за первый месяц баланс улучшился на целых 11 процентов по сравнению с прошлым годом.



Потребление домохозяйств увеличилось



Основная причина этого — налог на добавленную стоимость. Увеличение сборов свидетельствует о том, что ставка экономистов министерства, ожидающих увеличения потребления домохозяйствами, начинает приносить плоды.



Собираемость акцизов также улучшилась, но это лишь временное колебание. «Взимание акциза на табачные изделия и акциза на алкоголь происходит за счет предварительной закупки», — указывают сами эксперты министерства, отмечая, что торговцы делали массовые закупки непосредственно перед повышением ставки табачного налога на пять процентов. а в случае алкоголя — на десять процентов.



Напротив, данные по пенсионному страхованию предостерегают от излишнего оптимизма. Налогоплательщики заплатили всего на четыре процента больше, чем в прошлом году, хотя бюджет предполагает почти двукратный рост — на 7,5 процента.



Эта цифра сама по себе не означает трагедии, но она привлекает внимание к более серьезной проблеме. Доходы от пенсионного страхования тесно связаны с ростом заработной платы, а повышение зарплат является главным аргументом оптимистично настроенных экономистов относительно того, почему Чешская Республика в этом году очнется от пятилетнего кризиса в сфере здравоохранения и энергетики.



Одним предложением: угрозы резкого спада экономики и, соответственно, бюджета, как в 2009 году, нет, но все еще существует вероятность, что ожидаемого восстановления не произойдет.