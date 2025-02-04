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«Газпром» начал поставки газа в Словакию через TurkStream

Новости 420on
6 февраля 2025
14:00
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Российский газовый концерн «Газпром» начал поставлять газ в Словакию по трубопроводу TurkStream в феврале и удвоит объем поставок с апреля. Об этом сообщил сегодня журналистам Войтех Ференц, глава словацкой газовой компании SPP, не сообщив подробностей. Контролируемая государством SPP является крупнейшим продавцом газа в Словакии.
Газопровод TurkStream соединяет Россию и Турцию, откуда сырье транспортируется в Словакию. Словакия импортировала российский газ через Украину, которая прекратила его поставки в начале этого года в связи с окончанием срока действия соответствующего контракта с российской стороной. 

Михал Лалик, директор торгового подразделения SPP, добавил, что мощности трубопроводов с юга заполняются в основном через Сербию и Венгрию, и необходимо долгосрочное соглашение о передаче мощностей SPP. По его словам, поставки газа с этого направления существенно помогут SPP. Однако, по его словам, соединение трубопроводов из Венгрии не может покрыть годовое потребление газа Словакией, составляющее около 4,5 миллиарда кубометров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил о возможности импорта российского газа в Словакию по трубопроводу TurkStream во время своего визита в Турцию в январе. Однако позже он указал на нынешнюю перегруженность этого транспортного маршрута.

Словакия заключила с «Газпромом» контракт на поставку газа до 2034 года. Контракт предусматривает, что Россия будет транспортировать газ в Словакию. Ференц заявил, что SPP не будет расторгать контракт.

По словам Лалика, SPP не планирует инициировать арбитраж против «Газпрома», который не поставляет согласованные объемы газа в Словакию и хочет использовать ситуацию для переговоров о более выгодных условиях поставок. Он отметил, что даже в 2022 году, то есть при прежнем правительстве, SPP не стала обращаться в арбитраж против «Газпрома», который тогда сокращал поставки газа в Словакию.

Лалик отметил, возможность поставок газа в Словакию из Азербайджана, о которой говорят некоторые политики, нереалистична. Причиной этого является отсутствие у него производственных мощностей. SPP по-прежнему уверена, что сможет возобновить транзит газа через Украину.

По словам Ференца, SPP подготовилась к ожидаемому прекращению поставок газа через Украину, заполнив свои хранилища и заключив контракты на импорт газа из других источников. Компания ранее заявляла, что эти альтернативные поставки дороже российского газа, в основном из-за платы за транзит.

Лалик отметил, что Украина в настоящее время испытывает дефицит газа и начала импортировать его по трубопроводам из Венгрии и Словакии.

Фицо использовал прекращение транзита газа через Украину для неоднократной критики украинского президента Владимира Зеленского и пригрозил Киеву ответными мерами. Первоначально премьер Словакии говорил о прекращении поставок электроэнергии в Украину и ограничении помощи украинским беженцам. 

На прошлой неделе словацкий премьер отказался от возможности принятия этих мер и начал угрожать использовать свое право вето при принятии решений о помощи Украине со стороны ЕС. Зеленский в свою очередь утверждает, что Фицо предпочитает Москву США и другим партнерам, которые могли бы поставлять газ Словакии.
Словакия газ Россия Газпром
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