ЧНБ снизил ставки. Ипотека может подешеветь

На своем первом в этом году заседании по денежно-кредитной политике Чешский национальный банк (ЧНБ) принял решение снизить базовую процентную ставку на 0,25% до 3,75%. Это решение последовало за предыдущим понижением ставки, которое было временно приостановлено в декабре. За последний год базовая ставка упала в общей сложности на целых три процентных пункта.





Снижение процентных ставок ЧНБ оказало непосредственное влияние на стоимость кредитов, в том числе ипотечных. Банки обычно реагируют на изменение ставок ЧНБ с некоторой задержкой, но тенденция постепенного удешевления ипотеки уже налицо.



«Хотя процентные ставки по ипотеке снижаются медленнее, мы достигли самого низкого уровня за последние три года, что способствовало значительному росту спроса на жилье. В этом году мы ожидаем, что тенденция постепенного снижения ставок по ипотеке продолжится», — говорит Иржи Пилуша, финансовый директор компании Neocity, занимающейся строительством недвижимости.



На возможность дальнейшего снижения ставок намекали и некоторые члены правления банка, выступая в СМИ в последние недели.



Например, в интервью Financial Times управляющий Алеш Михл назвал снижение процентной ставки на 0,25% «очень вероятным».



Возможно, на окончательное решение членов правления повлиял предварительный показатель инфляции за январь, опубликованный Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в день заседания, который стал первой в истории предварительной оценкой инфляции, что является новшеством в его практике. Согласно предварительной оценке ČSÚ, годовая инфляция в январе составила 2,8%. В месячном исчислении цены выросли на 1,3%.





На прошлой неделе аналогичный шаг предпринял Европейский центральный банк, также снизив ставки на четверть процентного пункта. В результате его ключевая ставка по депозитам достигла 2,75%.