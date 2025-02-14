Чешские инкубационные яйца: почему Россия остается важным рынком

Страна 2024 (в штуках) 2023 (в штуках) Россия 54 204 360 2 773 440 Украина 29 413 560 27 281 880 Сербия 21 925 440 16 962 120 Казахстан 2 209 320 10 519 560 Грузия 1 209 600 2 302 560 Великобритания 765 680 743 040 Молдова 15 120 4 907 880 Беларусь 0 6 074 784 Всего 110 426 000 74 854 704

Почти половина оплодотворенных яиц, экспортированных из Чешской Республики в страны, не входящие в ЕС, в прошлом году попала в Россию. Это 54,2 миллиона яиц из 110,4 миллиона экспортированных оплодотворенных или инкубационных яиц. Чешско-Моравский союз птицеводов заявил, что в Европе наблюдается избыток, а Россия является важным торговым партнером.«Если наши поставщики прекратят поставлять инкубационные яйца в Россию, они могут легко и навсегда потерять этого важного торгового партнера, и тогда им будет трудно вернуться или искать новых партнеров, поскольку инкубационные яйца в Европе в избытке и трудно найти новые каналы сбыта», — сказала Габриэла Длоуга, председатель союза. В этом году, по ее словам, торговля с Россией сократилась.В прошлом году фермеры экспортировали 29,4 миллиона яиц в Украину, вторую по распространенности страну, куда попадают яйца, что на 2,1 миллиона больше, чем в 2023 году. Третьим по распространенности пунктом назначения яиц в прошлом году была Сербия, куда попало почти 22 миллиона штук.Наряду с яйцами, наибольшую долю в общем объеме экспорта живых животных в прошлом году составили суточные цыплята. Заводчики экспортировали 27,3 миллиона цыплят в прошлом году, из которых 26,9 миллиона попали в Украину. В Россию фермеры отправили 55 845 цыплят, что на 545 больше, чем в прошлом году. Однако в Албанию, Молдову и Великобританию фермеры экспортировали больше, чем в Россию. Экспорт суточных цыплят в прошлом году сократился на 9,6 миллиона штук по сравнению с 2023 годом.