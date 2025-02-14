Чешские инкубационные яйца: почему Россия остается важным рынком
16 февраля 2025
18:00
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Половина оплодотворенных яиц, экспортированных из Чехии за пределы ЕС в прошлом году, попала в Россию.
Почти половина оплодотворенных яиц, экспортированных из Чешской Республики в страны, не входящие в ЕС, в прошлом году попала в Россию. Это 54,2 миллиона яиц из 110,4 миллиона экспортированных оплодотворенных или инкубационных яиц. Чешско-Моравский союз птицеводов заявил, что в Европе наблюдается избыток, а Россия является важным торговым партнером.
«Если наши поставщики прекратят поставлять инкубационные яйца в Россию, они могут легко и навсегда потерять этого важного торгового партнера, и тогда им будет трудно вернуться или искать новых партнеров, поскольку инкубационные яйца в Европе в избытке и трудно найти новые каналы сбыта», — сказала Габриэла Длоуга, председатель союза. В этом году, по ее словам, торговля с Россией сократилась.
В прошлом году фермеры экспортировали 29,4 миллиона яиц в Украину, вторую по распространенности страну, куда попадают яйца, что на 2,1 миллиона больше, чем в 2023 году. Третьим по распространенности пунктом назначения яиц в прошлом году была Сербия, куда попало почти 22 миллиона штук.
Наряду с яйцами, наибольшую долю в общем объеме экспорта живых животных в прошлом году составили суточные цыплята. Заводчики экспортировали 27,3 миллиона цыплят в прошлом году, из которых 26,9 миллиона попали в Украину. В Россию фермеры отправили 55 845 цыплят, что на 545 больше, чем в прошлом году. Однако в Албанию, Молдову и Великобританию фермеры экспортировали больше, чем в Россию. Экспорт суточных цыплят в прошлом году сократился на 9,6 миллиона штук по сравнению с 2023 годом.
«Если наши поставщики прекратят поставлять инкубационные яйца в Россию, они могут легко и навсегда потерять этого важного торгового партнера, и тогда им будет трудно вернуться или искать новых партнеров, поскольку инкубационные яйца в Европе в избытке и трудно найти новые каналы сбыта», — сказала Габриэла Длоуга, председатель союза. В этом году, по ее словам, торговля с Россией сократилась.
В прошлом году фермеры экспортировали 29,4 миллиона яиц в Украину, вторую по распространенности страну, куда попадают яйца, что на 2,1 миллиона больше, чем в 2023 году. Третьим по распространенности пунктом назначения яиц в прошлом году была Сербия, куда попало почти 22 миллиона штук.
Наряду с яйцами, наибольшую долю в общем объеме экспорта живых животных в прошлом году составили суточные цыплята. Заводчики экспортировали 27,3 миллиона цыплят в прошлом году, из которых 26,9 миллиона попали в Украину. В Россию фермеры отправили 55 845 цыплят, что на 545 больше, чем в прошлом году. Однако в Албанию, Молдову и Великобританию фермеры экспортировали больше, чем в Россию. Экспорт суточных цыплят в прошлом году сократился на 9,6 миллиона штук по сравнению с 2023 годом.
|Страна
|2024 (в штуках)
|2023 (в штуках)
|Россия
|54 204 360
|2 773 440
|Украина
|29 413 560
|27 281 880
|Сербия
|21 925 440
|16 962 120
|Казахстан
|2 209 320
|10 519 560
|Грузия
|1 209 600
|2 302 560
|Великобритания
|765 680
|743 040
|Молдова
|15 120
|4 907 880
|Беларусь
|0
|6 074 784
|Всего
|110 426 000
|74 854 704
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