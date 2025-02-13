Отток денег из Чехии замедляется. Компании возвращаются в руки чехов

Чешские бизнесмены и финансисты торопятся. Они скупают компании у иностранных владельцев как за рубежом, так и в Чехии, что замедляет отток денег из национальной экономики. Это часто критикуется некоторыми политиками.





Активность чешских инвесторов на мировом рынке сделок и переход компаний на внутреннем рынке от иностранных владельцев в руки чехов — именно по этим причинам отток капитала из Чехии начинает замедляться.



Об умеренности оттока свидетельствует соотношение между национальным доходом и валовым внутренним продуктом. «Этот показатель говорит о том, какая часть заработанных в стране денег фактически остается у местных граждан. В 2022 году эта доля составляла 95 процентов, а годом позже — 99 процентов», — говорится в «Индексе процветания». Это совместное исследование компании Česká spořitelna и портала данных Europe in Data.



«Здесь прослеживается несколько тенденций: некоторые чешские компании возвращаются в руки местных жителей. Также наблюдается рост инвестиционной активности чешских компаний за рубежом. Это означает, что чешский капитал становится сильнее и благодаря этим инвестициям компенсирует ранее сильный отток дивидендов из Чехии за границу», — сказал Мартин Вихтерле, миллиардер, владелец машиностроительной группы Wikov. По его словам, национальная экономика становится сильнее и способна возвращать на родину блага из-за рубежа.



Более того, благоприятное развитие событий, похоже, продолжилось и в прошлом году. «Данные на 2024 год еще не готовы. Однако мы можем предположить, что этот показатель будет находиться в диапазоне от 96 до 99 процентов», — считает аналитик Česká spořitelna Тереза Хртусова (Tereza Hrtúsová). Таким образом, коэффициент может достичь того же значения, что и два года назад.



Динамика оттока дивидендов также свидетельствует об улучшении ситуации по сравнению с 2022 годом. В прошлом году иностранные владельцы компаний в Чехии за первые три квартала выплатили около 279 миллиардов чешских крон. За тот же период предыдущего года эта сумма составила почти 231 млрд чешских крон, а в 2022 году она достигла 339,8 млрд чешских крон.



С другой стороны, иностранные фонды, владеющие акциями ČEZ, получили меньше денег. Если в прошлом году ČEZ выплатила дивиденды в размере 28 миллиардов чешских крон, то годом ранее эта сумма составляла 78 миллиардов чешских крон. По оценкам, примерно пятая часть этой суммы ушла за границу. В прошлом году иностранные инвесторы получили бы 5,6 миллиарда чешских крон, а годом ранее — на десять миллиардов больше.



Чехи скупают иностранные компании

В долгосрочной перспективе на эту тенденцию будут влиять растущие инвестиции чешских компаний за рубежом, деньги от которых будут возвращаться в Чехию. «Национальные компании расширяются за рубежом, поэтому приток дивидендов может увеличиться», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.



В прошлом году отечественные инвесторы совершили ряд крупных сделок. Например, поглощение Royal Mail может стоить боссу энергетического и промышленного холдинга (EPH) Даниэлю Кршетинскому, который также контролирует EP Group, почти 80 миллиардов крон.



Другие крупные сделки чешских инвесторов также проходили за рубежом. Группа CSG оружейного магната Михала Стрнада после ряда перипетий купила американского производителя боеприпасов Kinetic за 2,2 миллиарда долларов (около 53 миллиардов крон).



Компании пришлось значительно увеличить свое предложение с первоначальных 1,91 миллиарда долларов, поскольку она вела борьбу за Kinetic (дочерняя компания Vista Outdoor) с MNC Capital и семейным инвестиционным бизнесом миллиардера Джеффри Хильдебранда, который является спонсором выбранного президента Дональда Трампа.



Павел Тыкач, чья группа Sev.en Global Investments купила у испанской группы Celsa сталелитейные заводы в Великобритании и Скандинавии, также занимается закупками за рубежом. PPF, крупнейшая местная инвестиционная группа, увеличила свою долю в InPost, польской транспортной компании, которая управляет сетью дропбоксов и логистических центров для интернет-магазинов, в основном в Западной Европе.



Зарубежная кампания продолжается

Чешские группы в этом году также работают в инвестиционном режиме. Например, пражская компания FTMO купила у инвестиционной группы CVC финансовую платформу Oanda, которая позволяет компаниям и частным лицам торговать валютами на финансовых рынках. Сумма сделки оценивается в миллиарды крон.



Отток дивидендов за рубеж также приведет к сокращению инвестиций в чешские компании, контролируемые иностранными инвесторами. В прошлом году группа ČEZ приобрела контрольный пакет акций крупнейшего газового дистрибьютора в Чехии — GasNet — примерно за 21,2 миллиарда чешских крон.



Чешский капитал особенно силен на рынке недвижимости. «Это один из крупнейших секторов в Чешской Республике», — добавляет Дуфек. В частности, группа PPF приобрела Hilton, крупнейший отель в Чехии, и ряд чешских фондов недвижимости также активно действуют на рынке.