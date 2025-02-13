Трамп угрожает в основном европейской автомобильной промышленности. Это в значительной степени затрагивает Чешскую Республику
16 февраля 2025
11:00
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В настоящее время американский автопроизводитель вынужден платить в четыре раза больше пошлин при экспорте в ЕС, чем его европейский коллега, продающий автомобили в США. Но ситуация скоро изменится. Президент США Дональд Трамп уже объявил о введении ответных тарифов в отношении Европейского союза, чтобы устранить дисбаланс. «Пришло время ответить взаимностью», — сказал он.
Со времен Второй мировой войны Европа защищается от американских товаров более высокими тарифами, чем Америка от европейских. В среднем европейские тарифы выше примерно на четыре процента, но не в отношении автомобилей. Американские тарифы составляют 2,5 процента, а европейские — 10 процентов.
По мнению главного экономиста UniCredit Bank Павла Собисека, рост тарифов на автомобили больше всего ощутят Германия и Италия. Трамп уже давно неравнодушен к немецким автомобилям. Во время своего первого срока он пожаловался во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, что в США слишком много немецких автомобилей. В частности, он упомянул люксовые бренды Mercedes и BMW.
Чехия, чья торговля с США в иных случаях не столь значительна, также существенно пострадает. Однако большое количество чешских компаний поставляет детали для немецкой автомобильной промышленности. По мнению Томаша Пфейлера из Cyrrus, эта отрасль пострадает больше всего, наряду с машиностроением.
«Повышения тарифов в США до 10 процентов можно было бы избежать, если бы мы снизили давно устаревшие тарифы до уровня американских», — сказал Novinky экономист Мирослав Замечник.
«Неприятно то, что тарифы — это доход Европейского союза, и после их снижения в доходах европейского бюджета сразу же появится дыра. Но лучше справиться с этой дырой своими силами, чем начинать торговую войну с США», — добавил он.
Сокращение роста ВВП и инвестиций
По его словам, ЕС придется снижать тарифы, потому что у него есть контрагент, который не слишком задумывается о том, как это отразится на европейской или американской экономике и каковы будут последствия для потребителей.
«У Трампа очень большая поддержка на родине, которая аплодирует этому, потому что они в основном не знают, что кому-то придется платить. Это неудобно для Европы в ее нынешнем состоянии, и ей придется на это реагировать. Между тем, ответные меры — не лучший ответ», — сказал Замечник.
ЕС уже обсуждает тарифы США и, по словам министра торговли Ирландии Саймона Харриса, хочет выработать единый ответ на них, одновременно готовя контрмеры на ранее объявленные 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из США.
«Но более значительными являются косвенные потери, вызванные крайней неопределенностью в бизнесе», — сказал он. Независимо от того, будут ли в конечном итоге применены тарифы против ЕС, неопределенность уже замедляет мировую торговлю, что, по словам Собисека, приведет к отсрочке инвестиций в корпоративном секторе в обозримом будущем.
ЕС и США с 2013 года ведут переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которое должно было устранить тарифы и унифицировать регулирование. Однако Трамп приостановил переговоры после своего первого избрания на пост президента в 2017 году.
По мнению главного экономиста UniCredit Bank Павла Собисека, рост тарифов на автомобили больше всего ощутят Германия и Италия. Трамп уже давно неравнодушен к немецким автомобилям. Во время своего первого срока он пожаловался во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, что в США слишком много немецких автомобилей. В частности, он упомянул люксовые бренды Mercedes и BMW.
Чехия, чья торговля с США в иных случаях не столь значительна, также существенно пострадает. Однако большое количество чешских компаний поставляет детали для немецкой автомобильной промышленности. По мнению Томаша Пфейлера из Cyrrus, эта отрасль пострадает больше всего, наряду с машиностроением.
«Повышения тарифов в США до 10 процентов можно было бы избежать, если бы мы снизили давно устаревшие тарифы до уровня американских», — сказал Novinky экономист Мирослав Замечник.
«Неприятно то, что тарифы — это доход Европейского союза, и после их снижения в доходах европейского бюджета сразу же появится дыра. Но лучше справиться с этой дырой своими силами, чем начинать торговую войну с США», — добавил он.
Сокращение роста ВВП и инвестиций
По его словам, ЕС придется снижать тарифы, потому что у него есть контрагент, который не слишком задумывается о том, как это отразится на европейской или американской экономике и каковы будут последствия для потребителей.
«У Трампа очень большая поддержка на родине, которая аплодирует этому, потому что они в основном не знают, что кому-то придется платить. Это неудобно для Европы в ее нынешнем состоянии, и ей придется на это реагировать. Между тем, ответные меры — не лучший ответ», — сказал Замечник.
ЕС уже обсуждает тарифы США и, по словам министра торговли Ирландии Саймона Харриса, хочет выработать единый ответ на них, одновременно готовя контрмеры на ранее объявленные 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из США.
«Но более значительными являются косвенные потери, вызванные крайней неопределенностью в бизнесе», — сказал он. Независимо от того, будут ли в конечном итоге применены тарифы против ЕС, неопределенность уже замедляет мировую торговлю, что, по словам Собисека, приведет к отсрочке инвестиций в корпоративном секторе в обозримом будущем.
ЕС и США с 2013 года ведут переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которое должно было устранить тарифы и унифицировать регулирование. Однако Трамп приостановил переговоры после своего первого избрания на пост президента в 2017 году.
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