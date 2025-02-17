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Ответ Европы Трампу. ЕС хочет запретить импорт продуктов питания с пестицидами

Новости и статьи
18 февраля 2025
18:00
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Европейская комиссия рассматривает возможность ужесточения импорта некоторых продуктов в страны ЕС. Планируется запретить доступ на общий рынок товаров, произведенных с использованием запрещенных в Европе пестицидов. Этот шаг рассматривается как ответ на пошлины, которые собирается ввести американский президент Дональд Трамп.
Ограничения могут коснуться, например, импорта сои из США, при выращивании которой используется токсичный гербицид паракват. В ЕС он запрещен, но в США его применение разрешено.

Еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели заявил: «Мы получаем четкие сигналы от Европейского парламента, государств-членов и наших фермеров. Все, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено и при импорте».

Некоторые страны, включая Францию, уже давно требуют такого шага, указывая, что нынешние правила ставят европейских фермеров в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из других стран.
Европейская комиссия ранее сопротивлялась этим изменениям, ссылаясь на правила Всемирной торговой организации, которые позволяют вводить ограничения только на основании научных доказательств вреда пестицидов. Однако ЕС запретил даже некоторые вещества, которые его агентство по здравоохранению сочло безопасными в низких концентрациях.

Согласно источнику, знакомому с подготовкой предложений, ЕС намерен подходить к запретам выборочно, сосредоточившись на наиболее опасных пестицидах. При этом учитывается, что без импорта некоторых продуктов, таких как манго, авокадо или кофе, обойтись невозможно.

С инициативой ужесточения правил должен выступить еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. Этот план является частью его концепции развития сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный поддерживает усиление регулирования. «Мы должны сохранить конкурентоспособность европейского сельского хозяйства», — заявил он.

Влияние возможных ограничений на цены продуктов пока не рассчитано. По мнению главного экономиста банка Creditas Петра Дуфека, все будет зависеть от конкретных деталей предложения. Существенного влияния на инфляцию он не ожидает.

ЕС обсуждает эти меры в условиях торговой напряженности с США. На прошлой неделе Дональд Трамп подписал меморандум о введении так называемых «реципрокных» пошлин, призванных уравнять торговые условия между США и другими странами. Ранее он также объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и алюминия, что затрагивает и ЕС.
Чехия США Еврозона Евросоюз
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