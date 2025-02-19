Крупные чешские банки ведут переговоры о создании еще одной общей сети банкоматов

В Чешской Республике в этом году может быть создана новая сеть банкоматов общего пользования. Это будут исключительно депозитные банкоматы, которые позволят вносить деньги на банковский счет. По данным нескольких источников в банковских кругах, переговоры об этом ведут два крупнейших банка — Česká spořitelna и ČSOB — и Raiffeisenbank.



«Переговоры продолжаются, и в прошлом переговоры уже проводились в банковском секторе», — заявила Тереза ​​Кайзершотова, пресс-секретарь Raiffeisenbank, отвечая на заданный вопрос. По ее словам, банк «изучает и тестирует различные решения с целью предоставления клиентам Raiffeisenbank возможности вносить средства в банкоматах других банков».



Франтишек Боуц, представитель Česká spořitelna, также сделал аналогичное заявление: «Мы рассматриваем возможность разрешить нашим клиентам делать вклады через депозитные банкоматы у различных деловых партнеров». ČSOB не ответил на вопросы. Интересно, что в проекте примут участие Česká spořitelna и ČSOB, которые уже давно ведут ожесточенную конкуренцию за межбанковские комиссии за снятие наличных в банкоматах.



«Раньше количество банкоматов было источником конкурентного преимущества», — рассказывает банкир, говоривший на условиях анонимности. Однако он считает, что в настоящее время обоим крупным банкам имеет смысл оптимизировать свои сети банкоматов. Банкоматы становятся все дороже, но они приносят все меньше и меньше добавленной стоимости для клиента. Стоимость банкомата колеблется от 1,5 до 2 миллионов крон.



В настоящее время на рынке уже действует сеть депозитных банкоматов, в которую входят Komerční banka, Moneta Money Bank и Air Bank. В этом году к вышеупомянутой тройке банков присоединится UniCredit Bank, который пополнит сеть банкоматов для снятия наличных. «В связи с иным техническим решением мы начнем пилотное тестирование летом, а последующую эксплуатацию в реальном времени — в третьем квартале», — говорит представитель UniCredit Bank Петр Плочек.



Цель новой сети ясна. «Главным преимуществом станет расширение возможностей наших клиентов по внесению наличных через банкоматы других операторов», — добавляет Бук. Кайзершотова высказалась аналогичным образом. В отличие от конкурентов сотрудничество будет касаться только депозитных банкоматов.



В настоящее время у Česká spořitelna имеется 458 банкоматов для внесения наличных, у ČSOB — 370, а у Raiffeisenbank — более 180. Таким образом, клиенты этих банков получат возможность вносить деньги на свои счета в более чем тысяче таких учреждений.



В настоящее время конкурирующая сеть насчитывает около 800 общих банкоматов. После присоединения UniCredit Bank к сети клиенты KB, Moneta, Air Bank и UniCredit смогут использовать около 940 устройств для пополнения счета.



Банкоматами в настоящее время пользуются в основном мелкие предприниматели и торговцы, в том числе владельцы различных торговых точек, работающие с наличными деньгами. Зачастую это единственный способ внести деньги в определенном месте, поскольку количество отделений с кассами сокращается так же, как и количество обычных отделений. Их общее число на конец третьего квартала составило 1 407 человек, что является самым низким показателем за все время мониторинга этих данных. За пять лет их число сократилось более чем на 500.