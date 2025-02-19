Приближается волна теплого воздуха с юга. В Европе резко упали цены на газ

Фьючерсный контракт на газ с поставкой подешевел на 2%, достигнув отметки 47,13 евро на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF). Это самый низкий уровень цен с 20 января, сообщает информационное агентство.





«После резкого роста в начале февраля прайсы вернулись к уровню начала года. Основные причины — увеличение поставок СПГ и изменение погодных условий: прогнозы обещают потепление уже к концу недели», — отметил Йозеф Котрба, генеральный директор Чешской газовой ассоциации.





Ранее цена на газ достигла двухлетнего максимума: в понедельник, 12 февраля, на TTF она превышала 58 евро (1454 кроны) за МВт-ч — это самый высокий показатель с 2023 года. Для сравнения, в это же время год назад газ стоил 25 евро (635 крон) за МВт-ч.





Влияние возможных переговоров о прекращении войны в Украине на рынок газа пока неясно. «Не стоит переоценивать этот фактор, так как исход переговоров неизвестен, а сроки и возможность возобновления поставок российского газа через Украину пока невозможно точно оценить», — подчеркнул эксперт.





Во вторник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась встреча представителей США и России, которую некоторые СМИ расценивают как подготовку к переговорам на высшем уровне.