Конец диким процентам. Государство хочет ограничить ставки по потребительским кредитам

Министерство финансов хочет изменить эту ситуацию со следующего года, установив ограничения на размер процентов. По мнению экспертов, это может вытеснить с рынка недобросовестные компании, но при этом приведет к развитию нелегального рынка.



Изменения связаны с европейской директивой, которая требует от стран-участниц следить за тем, чтобы стоимость погашения таких кредитов не была слишком высокой для людей.



«Именно поэтому мы предлагаем ввести лимит, который позволит потребителю оценить, не является ли кредит необоснованно дорогим, в момент заключения договора», — заявили в министерстве, возглавляемом Збынеком Станюрой (ODS). Проект поправок уже отправлен для комментариев.



Потребительские кредиты, не предназначенные для жилья, планируется разделить на две группы. Для кредитов с большим сроком действия или с большими суммами общая максимальная сумма погашения будет регулироваться годовой процентной ставкой (RPSN). Она включает в себя другие расходы, а также проценты и показывает, какой процент от общей суммы кредита человек выплачивает каждый год.



Уровень лимита в данном случае будет зависеть от того, насколько высока ставка репо, установленная центральным банком. В настоящее время максимальная ставка RPSN составляет 48%. Таким образом, для кредита в размере 10 000 крон, который человек выплачивает в течение года, процентное увеличение составит 2 296 крон, согласно расчетам министерства.



«В случае потребительских кредитов на покупку транспортного средства премия за страхование третьих лиц и страхование от несчастных случаев не включается в предельную стоимость», — добавили в министерстве.



Правила для микрозаймов

Для второй группы — микрозаймов на сумму до 20 000 крон с максимальным сроком погашения до полугода — максимальная стоимость установлена в фиксированном размере, который должен складываться из фиксированной ставки в размере 2 000 крон и сумм, полученных из базовой процентной ставки центрального банка, суммы займа и срока погашения займа.



Таким образом, за кредит в размере 10 000 крон человек «переплатит» 4 400 крон. Это больше, чем за долгосрочный кредит на ту же сумму, погашаемый в течение года.



Министерство оправдывает двойной режим тем, что краткосрочные кредиты с меньшими суммами также сопряжены с расходами, например, на оценку того, сможет ли заявитель погасить кредит.



«Это революционная мера. Для нас предельные суммы установлены хорошо. Мы постарались сделать их достаточно высокими, чтобы позволить выдавать займы бедным людям, которым нужно меньше денег и которым в противном случае кредиторы могли бы отказать из-за повышенного риска», — прокомментировал Даниэль Хуле из организации Člověk v tísni.



В то же время, по его словам, лимиты не настолько высоки, чтобы сделать их невыгодными для тех, кто обращается за кредитами. Они помогут вывести с рынка некоторые небанковские компании, которые выдавали кредиты по высоким процентным ставкам. По данным прошлогоднего сравнения, проведенного изданием Člověk v tísni, за кредит в 50 000 крон некоторые требовали до 300 000 крон.



Гинек Калвода из Ассоциации консультационных центров для граждан придерживается того же мнения, что и Хуле. В то же время он предупредил, что некоторые кредиты могут выйти за пределы регулируемого рынка.



«Предлагаемое ограничение процентных ставок в корне ограничит доступность финансирования для десятков тысяч клиентов, особенно тех, кто не имеет доступа к банковским кредитам», — предупредил он.

По его словам, предлагаемые предельные цены не учитывают более высокие издержки небанковских поставщиков. «Они не имеют доступа к финансированию со стороны потребителей, а привлекают его на финансовых рынках по цене от 10 до 15% годовых. В то же время мы работаем с гораздо более рискованными клиентами», — отметил он. Он также сказал, что существует риск того, что начнет процветать нелегальный рынок кредитования.



«Мы рассматриваем это предложение как хороший компромисс. С другой стороны, оно может способствовать развитию рынка, особенно в сфере микрозаймов», — заявили в Чешской ассоциации лизинга и финансов.



Движение ANO все еще колеблется

Предложение еще может претерпеть изменения в процедуре комментирования и должно быть одобрено законодателями. Поскольку приближаются выборы, возможно, что в текущий парламентский срок оно не будет утверждено. Тогда многое будет зависеть от следующего правительства.



В настоящее время оппозиционное движение ANO лидирует в предвыборных опросах. Его эксперт в этой области, депутат Патрик Нахер, еще не ознакомился с предложением.



«Я понимаю мотивацию введения лимита в качестве борьбы с финансовыми хищниками. Но я не знаю, не повредит ли это серьезным микрокредиторам, которые уже соблюдают подобные ограничения. Недобросовестные фирмы могут найти способ обойти его. Например, они уже официально выдают людям 10 000 крон, но выплачивают только 8 000 крон, чтобы убедиться, что выплаты укладываются в лимит», — говорит Нахер.



Он хочет решить, будет ли он рекомендовать одобрить материал или пересмотреть его в следующем парламентском сроке.