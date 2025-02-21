Восстановление энергетического сектора Украины обойдется более чем в триллион крон. Чехи хотят инвестировать

Российские атаки часто направлены на энергетическую инфраструктуру Украины. Объектами атак становятся как крупные электростанции, так и источники тепла. Однако агрессор также наносит удары ракетами и беспилотниками по узлам электроснабжения, включая генерацию, передачу и распределение электроэнергии, а также по сетям централизованного теплоснабжения и, в последнее время, по частям газовой инфраструктуры.





За три года войны, по данным Госдепартамента, около 70 процентов производственных мощностей было повреждено или захвачено Россией. До вторжения в феврале 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла 47 ГВт. В период с 2022 по 2023 год она потеряла 21 ГВт. В 2024 году российские ракеты и удары беспилотников вывели из строя около 10 ГВт электрогенерации, сообщило украинское министерство энергетики газете Kyiv Independent. Иногда источники удавалось успешно восстановить, но повторные атаки часто приводили к их повторному отключению.





В результате российских атак производство энергии в Украине недостаточно, и более половины тепловых электростанций нуждаются в ремонте и, возможно, полном восстановлении.





Тепловые электростанции Украины пострадали больше всего: только в апреле прошлого года 80 процентов из них были атакованы. Более половины гидроэлектростанций и подстанций также были повреждены. Военные нападения продолжают угрожать ядерной безопасности, особенно на Запорожской АЭС и других производственных объектах.





«Это означает, что производство энергии в Украине недостаточно в результате российских атак, и подавляющее большинство тепловых электростанций нуждается в ремонте, а возможно, и в полной реконструкции», — говорит Томаш Копечны, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.





«Больше всего пострадали населенные пункты вблизи линии фронта. Обширные повреждения системы передачи электроэнергии по всей стране также являются серьезной проблемой», — говорит Вацлав Клейн, генеральный директор компании GENTEC CHP, которая поставляет в Украину когенерационные установки, производящие как тепло, так и электроэнергию.





Некоторые из пострадавших электростанций восстанавливаются благодаря международной помощи. Однако Украина пытается восстановить свою энергетическую систему с помощью небольших децентрализованных источников, таких как когенерационные установки, которые в основном поставляются иностранными компаниями.





«Украинские компании предоставляют услуги на месте — проектную документацию, разрешения на подключение, монтаж, сервис. Наше преимущество заключается в том, что мы имеем долгосрочную партнерскую сеть в Украине», — говорит Иржи Янша, заместитель коммерческого директора компании Tedom.





Поставки электроэнергии ограничены, особенно в критических районах с разрушенной инфраструктурой. «ТЭЦ были направлены в 26 городов Украины, наибольшее количество установок было установлено в Харькове и Запорожье», — говорит Клейн.





В докладе Международного энергетического агентства изложены пути восстановления и модернизации энергетического сектора Украины в условиях атак на энергетическую инфраструктуру. В нем подчеркивается роль децентрализованных источников и объектов генерации, таких как солнечные и ветровые электростанции, аккумуляторы и малые модульные газовые турбины, которые позволяют производить энергию на местах и не так уязвимы для целенаправленных атак.





Согласно анализу, сочетание этих источников обеспечивает экономически эффективный и устойчивый путь к восстановлению энергосистемы Украины. Децентрализованные источники могут решить проблему прогнозируемого дефицита электроэнергии. Такой способ преобразования энергетического сектора способствует достижению долгосрочных целей по декарбонизации.

Чехи также строят новый энергетический сектор





Большую часть энергетической системы Украины придется перестраивать, что потребует больших инвестиций. «В текущей версии плана восстановления Украины потребности в реконструкции оцениваются в 452,8 миллиарда долларов (10,8 триллиона чешских крон), из которых около 10 процентов приходится на энергетический сектор; в целом речь идет о 45-50 миллиардах евро (1-1,25 триллиона чешских крон)», — говорит Копечны.





В 2022 году энергетический сектор Украины все еще работал в основном на ископаемом топливе, но теперь есть шанс перестроить его в соответствии с тенденцией к более чистой генерации. Сдвиг в сторону более экологичной энергетики подчеркивается, например, в Плане обновления Украины, который также является основой для документов и стратегий, разработанных Европейским союзом.





«Поэтому, безусловно, возможно и даже вероятно, что в ходе реконструкции Украина переориентирует свой энергетический сектор на возобновляемые источники энергии. Масштабные российские атаки показали, что централизованные электростанции (особенно угольные и газовые) легко уязвимы», — говорит комиссар. Некоторые регионы Украины уже начали переходить на возобновляемые источники энергии, поскольку их легче и быстрее восстановить в случае повреждения.





«Украина имеет очень высокий потенциал для использования энергии ветра и солнца. Кроме того, в настоящее время в Украине много неиспользуемых площадей, таких как необрабатываемые сельскохозяйственные угодья в районах, расположенных вблизи линии фронта, которые могут подойти для крупных солнечных электростанций в случае прекращения огня», — объясняет Копечны.





Восстановление украинской энергосистемы — это также возможность для чешских компаний. И не только в будущем, но и уже сейчас. «Уже сейчас в процессе заключения контрактов находятся еще 16 блоков ТЭЦ общей мощностью 36 МВт электроэнергии. В то же время в этом году мы планируем начать собственные инвестиции в украинский энергетический сектор и активно выйти на рынок производства и продажи электроэнергии», — говорит Кляйн.





Также в Украине MND KKCG и украинская Eco-optima построили 10 ветряных электростанций в предгорьях Карпатских гор недалеко от Львова. Проект стоимостью 61,5 млн евро был завершен, несмотря на трудности, связанные с войной.





«После того как Россия вторглась в Украину, мы раздумывали, не отложить ли проект. В итоге вместе с нашим украинским партнером мы решили завершить строительство ветропарка, несмотря на военные риски. Диверсификация источников энергии сейчас очень важна для Украины", — говорит Яна Хамршмидова, директор по энергетике компании MND.





Если бы ситуация была чуть более благоприятной, мы могли бы удвоить проект в этом году и построить больше тепловых электростанций, но нам придется подождать еще как минимум год. В целом мы хотели бы иметь в Украине не менее 100 МВт тепловых электростанций, говорит Якуб Кучера, отвечающий за работу RSJ Investments в Украине.





Инвестиционная компания RSJ Investments также ведет строительство в Украине и владеет там 15 тепловыми электростанциями мощностью 20 МВт, три из которых были построены во время войны. Она работает в основном в Киевской области, а также в других регионах.





«Если бы ситуация была немного более подходящей, мы могли бы удвоить проект в этом году и построить больше тепловых электростанций, но нам придется подождать еще как минимум год. В целом, мы хотели бы иметь в Украине тепловые электростанции мощностью не менее 100 МВт, но даже удвоение этой мощности кажется достижимым. Это означает инвестиции в размере около 10 миллионов евро», — говорит Якуб Кучера, отвечающий за инвестиции RSJ Investments в Украине.





«Мы видим большой потенциал в этой области в Украине — магические 100 МВт снова кажутся нам реалистичными. В перспективе мы еще можем представить себе производство биогаза или биометана», — говорит Кучера.





«Только в прошлом году мы передали Украине 45 видов энергетического оборудования: клапаны, задвижки, насосы, электродвигатели, изолированные провода, компрессоры и автоматические выключатели. С начала войны, то есть с 2022 года, из нашей компании в Украину отправилось 65 грузовиков с энергетическим оборудованием, а всего — 678 единиц энергетического оборудования на сумму почти 10 миллионов чешских крон, которые мы смогли выделить», — говорит представитель CEZ Ладислав Кржиж.





Группа также поставляет оборудование, необходимое для работы атомных электростанций. Существующий украинский производитель находится в зоне боевых действий и не может поставлять оборудование.





«В прошлом году мы также отправили в Украину специальный, изготовленный на заказ кабель длиной 173 метра и весом 13 тонн для укрепления защитного корпуса реактора Ровенской атомной электростанции», — говорит Кржиж, добавляя, что хотя эта «атомная станция» и не находится в зоне боевых действий, она является важным источником электроэнергии для северной части страны.





«Ее безопасная работа имеет решающее значение для обеспечения поставок электроэнергии. И у нас есть база предварительного напряжения в Темелине, где мы можем производить подобные кабели в сотрудничестве с ÚJV Řež», — говорит Кржиж.





