Чехи обеспокоены ухудшением экономической ситуации

«Рост пессимизма среди потребителей — плохая новость для чешской экономики, учитывая, что потребление должно быть основным драйвером восстановления экономического роста», — прокомментировал Яромир Гец, экономист Komerční banka.



По его словам, данные показывают, что доля тех, кто опасается ухудшения общей экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев, растет.



«Несмотря на быстрый рост заработной платы, низкий уровень безработицы и относительно умеренную инфляцию, чехи по-прежнему осторожны и чувствуют себя скорее хуже, чем лучше в отношении экономической ситуации. Вероятно, свою роль в этом играет бесконечная череда предупреждающих сигналов из-за рубежа, будь то продолжающаяся мрачная экономическая ситуация в Германии, угроза торгового конфликта между США и остальным миром или война в Украине», — говорит аналитик Cyrrus Вит Градил.



По его словам, вместо объективных текущих трудностей домохозяйства испытывают страх перед возможным неблагоприятным развитием событий в будущем.



Среди предприятий показатель уверенности улучшился по сравнению с январем в промышленности и строительстве, в то время как в целом он был выше в основном в сфере услуг и торговли.



«Однако пока улучшение настроений в промышленности, в частности, не будет достаточно подкреплено новыми заказами, это будет лишь вера в лучшее завтра», — умерил оптимизм главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек.