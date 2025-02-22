Чехи обеспокоены ухудшением экономической ситуации
24 февраля 2025
09:00
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Потребительское доверие к чешской экономике в феврале было самым низким за год, согласно исследованию Чешского статистического управления. Уверенность населения достигла 96,6% от долгосрочного среднего показателя на период с 2003 по 2024 год. По мнению экономистов, это свидетельствует о том, что домохозяйства пока не верят в лучшие времена. С другой стороны, предприниматели настроены чуть более оптимистично.
«Рост пессимизма среди потребителей — плохая новость для чешской экономики, учитывая, что потребление должно быть основным драйвером восстановления экономического роста», — прокомментировал Яромир Гец, экономист Komerční banka.
По его словам, данные показывают, что доля тех, кто опасается ухудшения общей экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев, растет.
«Несмотря на быстрый рост заработной платы, низкий уровень безработицы и относительно умеренную инфляцию, чехи по-прежнему осторожны и чувствуют себя скорее хуже, чем лучше в отношении экономической ситуации. Вероятно, свою роль в этом играет бесконечная череда предупреждающих сигналов из-за рубежа, будь то продолжающаяся мрачная экономическая ситуация в Германии, угроза торгового конфликта между США и остальным миром или война в Украине», — говорит аналитик Cyrrus Вит Градил.
По его словам, вместо объективных текущих трудностей домохозяйства испытывают страх перед возможным неблагоприятным развитием событий в будущем.
Среди предприятий показатель уверенности улучшился по сравнению с январем в промышленности и строительстве, в то время как в целом он был выше в основном в сфере услуг и торговли.
«Однако пока улучшение настроений в промышленности, в частности, не будет достаточно подкреплено новыми заказами, это будет лишь вера в лучшее завтра», — умерил оптимизм главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек.
По его словам, данные показывают, что доля тех, кто опасается ухудшения общей экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев, растет.
«Несмотря на быстрый рост заработной платы, низкий уровень безработицы и относительно умеренную инфляцию, чехи по-прежнему осторожны и чувствуют себя скорее хуже, чем лучше в отношении экономической ситуации. Вероятно, свою роль в этом играет бесконечная череда предупреждающих сигналов из-за рубежа, будь то продолжающаяся мрачная экономическая ситуация в Германии, угроза торгового конфликта между США и остальным миром или война в Украине», — говорит аналитик Cyrrus Вит Градил.
По его словам, вместо объективных текущих трудностей домохозяйства испытывают страх перед возможным неблагоприятным развитием событий в будущем.
Среди предприятий показатель уверенности улучшился по сравнению с январем в промышленности и строительстве, в то время как в целом он был выше в основном в сфере услуг и торговли.
«Однако пока улучшение настроений в промышленности, в частности, не будет достаточно подкреплено новыми заказами, это будет лишь вера в лучшее завтра», — умерил оптимизм главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек.
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