Даже агент по недвижимости или финансовый консультант должны сообщать о подозрительных сделках

AML — это комплекс мер, реализуемых в рамках международной политики по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.





Термин «отмывание денег» возник в США, где деньги, полученные от незаконной мафиозной деятельности, стали причислять к продажам белья, фактически отмывая их. Закон «О некоторых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сегодня сокращенно называется AML (anti-money laundering). Он имплементирует в чешское законодательство международные стандарты и директивы Европейского союза в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. И надо сказать, это влечет за собой множество административных процедур.





Закон затрагивает как физических, так и юридических лиц, осуществляющих деятельность, которая может быть использована для отмывания денег. Полный можно найти в соответствующем законе. В него входят кредитные учреждения, финансовые учреждения (в том числе занимающиеся инвестициями), консультанты компаний по вопросам капитала, страховые посредники, аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты, нотариусы и адвокаты, торговцы произведениями искусства, торговцы недвижимостью или агенты по недвижимости, операторы азартных игр, лица, торгующие подержанными товарами, или ломбарды.





Уже сейчас ясно, что закон AML затрагивает ряд распространенных профессий, таких как агенты по недвижимости или страховщики. Но также и владельцев интернет-магазинов, где для оплаты могут использоваться виртуальные валюты.





Последняя поправка к закону, вступившая в силу с начала года, затрагивает в основном банки и поставщиков криптоуслуг. Она ничего не меняет для других обязанных лиц, таких как налоговые консультанты, нотариусы или посредники в сфере недвижимости.





«... Это ответ на текущую тенденцию и стремительное развитие криптовалютного рынка. Поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, находятся в списке обязанных лиц с 2017 года, но теперь они будут поставлены на один уровень с обычными финансовыми учреждениями», — резюмировал содержание одного из изменений, внесенных поправкой, Стеван Виллалобос из консалтинговой компании EY.





«Они не только должны будут разработать письменную систему внутренних политик и оценки рисков, но и будут подлежать системе лицензирования, которую обеспечит Чешский национальный банк, в том числе в отношении требований следующего европейского регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA)».





Еще одним изменением является обязанность отдельных обязанных лиц снимать копии документов, удостоверяющих личность, при первичной личной идентификации клиента. «Ряд обязанных лиц уже делают это на практике, хотя было не совсем ясно, необходимо ли это. Таким образом, нынешняя поправка наконец-то устанавливает четкое требование», — говорит Виллалобос. Эта часть поправки затрагивает кредитные учреждения, поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, а также тех, кто предоставляет услуги по хранению ценностей или аренде сейфов.





Поправка также вводит новшество, касающееся политически значимых лиц: кредитные учреждения или страховые компании смогут использовать данные из Центрального реестра уведомлений об активах, который находится в ведении Министерства юстиции, для установления происхождения своих активов. «Однако доступ к ним не будет автоматизирован, необходимо будет направить официальный запрос, и поэтому они не смогут напрямую использоваться в процессе установления договорных отношений с новыми клиентами», — добавил Виллалобос. Таким образом, на практике можно предположить, что информация из Центрального реестра уведомлений будет в большей степени использоваться для существующих клиентов в рамках постоянного мониторинга состояния бизнеса и для проведения периодических проверок клиента.





«В соответствии с Законом о некоторых мерах против легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма даже нотариусы или брокеры по недвижимости несут ответственность за выявление подозрительных сделок, под которыми понимаются, например, сделки, совершенные при обстоятельствах, вызывающих подозрение, что отмываются доходы от преступной деятельности или что используемые средства предназначены для финансирования терроризма», — подтвердила Саске Крейчиржова, юрист компании Rödl & Partner.





Согласно закону AML, обязанное лицо должно проверить клиента, удостовериться в его личности, выяснить источник его финансов, характер сделки и проверить другие пункты, перечисленные в законе. «О подозрительных операциях следует немедленно сообщать в Управление финансового анализа, а в уведомлении должны быть указаны идентификационные данные вовлеченных лиц, существенные обстоятельства операции и другая соответствующая информация», — сказала Крейчиржова.





Вновь расширенный круг обязанных лиц должен также проинформировать Финансово-аналитическое управление о назначении контактного лица. «Эта обязанность не распространяется на адвокатов, нотариусов и некоторых других субъектов. Обязанность по уведомлению контактного лица в соответствии с новым режимом должна быть выполнена в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Министерства финансов, поэтому последним днем этого срока является 3 марта 2025 года», — отметил адвокат Rödl & Partner на сайте .





Общей тенденцией в борьбе с отмыванием денег является увеличение штрафов в случае обнаружения недостатков или несоблюдения правовых обязательств. Например, для физических лиц верхний предел штрафа, который может наложить Управление финансового анализа, был увеличен со 100 000 до 1 млн чешских крон.