Пустые хранилища и высокая неопределенность перевернули газовый рынок с ног на голову

В обычные годы трейдеры покупали газ летом и хранили его в резервуарах. Затем они продавали его по более высокой цене зимой. Но эта классическая стратегия больше не применяется.



На самом деле цены на газ с летней поставкой дороже, чем на газ с зимней поставкой. Если летний контракт стоит 46,9 евро за мегаватт-час, то цена зимней поставки составляет 44,70 евро. В последние недели разница между ценами достигала шести евро.



«В предыдущие годы такое случалось нечасто», — говорит Йиржи Гавор, директор Ассоциации независимых поставщиков энергии и управляющий директор консалтинговой компании ENA, о разнице в ценах или так называемом спреде. «Это аномалия. Раньше все было наоборот», — подтверждает финансист, работающий на энергетическом рынке, который не пожелал называть своего имени.



Изменения на газовом рынке обусловлены несколькими факторами. «Ситуация усугубляется тем, что в прошлом году мы закончили отопительный сезон с уровнем запасов газа в 50%, а на сегодняшний день запас газа составляет 32,7%», — говорит Гавор.



Ондржей Грохар, управляющий директор консалтинговой компании Ensytra, высказывает аналогичное мнение. Тот дешевый газ, который еще шел через Украину в Чехию, уже израсходован.



По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища по всей Европе заполнены на 40,6%. Это связано с холодной зимой, которая вызвала падение запасов газа.



Между тем после вторжения России в Украину Европейская комиссия установила на 2022 год целевой показатель заполнения газовых хранилищ на 90% к ноябрю с промежуточными показателями на февраль, май, июль и сентябрь. Поэтому рынки ожидали повышения спроса на газ, что привело к росту цен на контракты на лето.



Однако это усложняло жизнь трейдерам, поскольку их стратегия заключалась в том, чтобы покупать газ летом, сразу же продавая его с расчетом на поставку зимой. Затем они использовали разницу между двумя контрактами для оплаты хранения и капитальных затрат. «В настоящее время хеджирование невозможно», — говорит финансист и продолжает: «Поэтому никто не хочет заполнять хранилища при нынешних ценах на газ».



Другие эксперты говорят о том же. «Трейдеры не закачивали газ, потому что считали его дорогим при ценах около 41 или 42 евро за мегаватт-час. Это было похоже на эффект лета 2021 года, когда никто не хотел закачивать газ в хранилища, потому что ждал ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», — говорит Гавор.



Поэтому Европейская комиссия рассматривает возможность ослабления правил заполнения хранилищ. Действительно, страны, включая Германию и Нидерланды, предупредили, что фиксированные целевые показатели заполнения хранилищ станут сигналом для рынка, что европейские трейдеры должны покупать, что приведет к росту цен на газ. Еще две недели назад цена на газ, поставляемый в следующем году, была близка к 45 евро за мегаватт-час. Это сделало газ самым дорогим товаром за последние два года.



Но с тех пор цена на энергоноситель резко упала, и во вторник он продавался по цене около 37 евро за мегаватт-час. Это падение почти на пятую часть за две недели. Этому способствовало ожидаемое ослабление регулирования. Как только будут объявлены конкретные шаги, цена на газ может упасть еще больше. Однако это не единственная причина, по которой энергоноситель может подешеветь.



«Главный фактор — геополитика. Газовые трейдеры чувствуют, что война подходит к концу, за этим может последовать ослабление санкций и оживление бизнеса», — отмечает Гавор. По его словам, цены на газ начали сильнее падать на неделе Мюнхенской конференции по безопасности, где говорилось о переговорах между США и Россией о мире в Украине.