Арбитраж: «Газпром» должен выплатить чешской энергетической компании ČEZ более 40 млн евро

Об этом сообщил сегодня агентству ČTK пресс-секретарь группы ČEZ Ладислав Криз. Если российская государственная компания не заплатит, ČEZ намерена принудительно удовлетворить иск.





В прошлом году ČEZ инициировала арбитражный процесс против «Газпрома» в Женеве из-за сокращения согласованных поставок газа. Чешская полугосударственная компания утверждала, что заказала поставки до вторжения России и была вынуждена компенсировать последующую нехватку газа за счет газа, купленного по высоким на тот момент ценам. Ситуация вокруг торговли газом осложнилась, когда в феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины, а Европейский союз в отместку принял ряд антироссийских санкций.





Международный арбитражный суд полностью удовлетворил иск ČEZ, которая в требовала от российской газовой компании «Газпром» возместить ей ущерб в размере более одного миллиарда крон, заявил сегодня Кржиж. По его словам, арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить ČEZ проценты за просрочку платежа и издержки в дополнение к компенсации ущерба. Если «Газпром» не сделает этого в добровольном порядке, ČEZ приступит к исполнению арбитражного решения, то есть к принудительному исполнению своих требований, добавил Кржиж.





В прошлом году российская компания подала иск против ČEZ в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ответ на решение женевского арбитража. В прошлом году суд запретил чешской компании продолжать арбитражный процесс против «Газпрома» за пределами России. Однако впоследствии арбитражный суд ICC отклонил это дело, поскольку, по его мнению, спор компаний должен быть разрешен исключительно в международном арбитраже. По мнению суда, «Газпром» связан арбитражной оговоркой, которую он заключил с чешской компанией в прошлом.





Российский газовый гигант также ведет другие арбитражные споры с другими европейскими компаниями, включая чешскую Innogy.





Глава ČEZ Даниэль Бенеш в прошлом говорил, что энергетическая война России против Европы началась примерно за год до вторжения в Украину. По его словам, Россия незаметно прекратила поставки газа, и поэтому уровень запасов в резервуарах снижался. Ранее он называл международный арбитраж единственным возможным шагом.