Взрывной рост: Чехия наращивает производство боеприпасов

Увеличение расходов на оборону, к которому Чехия склоняется вместе с другими европейскими странами-членами НАТО, становится еще более актуальным после событий, произошедших в выходные. После пятничной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме участники экстренного саммита, организованного премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, согласились с необходимостью укрепления собственной обороноспособности.



На саммите европейские лидеры, в том числе премьер-министр Чехии Петр Фиала, поддержали идею создания «коалиции желающих» для поддержки Украины и обеспечения будущего соглашения между Киевом и Москвой. «Великобритания, наряду с другими странами, готова подкрепить свои обязательства войсками на земле и самолетами в воздухе. Европа должна взять на себя тяжелую ношу», — сказал Стармер.



На прошлой неделе премьер-министр Фиала более подробно рассказал о плане по увеличению расходов на оборону Чехии. С нынешних двух процентов от валового внутреннего продукта они вырастут до трех процентов, или примерно до 260 миллиардов чешских крон, в течение «ближайших нескольких лет».



Министерство обороны готово к увеличению расходов: по словам министра обороны Яны Черноховой, уже готовы проекты на сумму 2,3 процента ВВП. Чешская оружейная промышленность также подготовлена к увеличению расходов и интенсивно наращивает свои производственные мощности.



PBS Group удваивает мощности

Компания PBS Group является единственным чешским производителем реактивных двигателей, которые используются, в частности, для беспилотных самолетов и ракет. В этом году компания планирует удвоить свои производственные мощности.





«PBS Group работает над увеличением мощностей с прошлого года и добилась 100-процентного роста производства авиационных двигателей для оборонных целей. В этом году, исходя из развития международной ситуации, произойдет еще одно существенное увеличение по всей группе. Уже утверждены и выделены инвестиции на общую сумму 700 миллионов как на технологии, так и на развитие». Общий объем производства группы PBS, как ожидается, удвоится в этом году.



Миллиардные инвестиции в боеприпасы

Крупнокалиберные 155-мм артиллерийские боеприпасы, которых в Украине остро не хватает, производятся непосредственно в Чехии одной компанией — STV Group. До сих пор она производила около 100 000 таких снарядов в год, но в этом году объем производства должен утроиться.



«В эти недели мы запускаем еще одну линию для производства боеприпасов калибра 155 мм. Таким образом, мы выйдем на объем производства в 300 000 штук в год. Кроме того, мы модернизировали линию литья взрывчатых веществ, которая позволяет производить до 200 тысяч минометных мин в год. Мы значительно увеличили производство взрывчатых пластических веществ, а также выпускаем танковые боеприпасы, ручные гранаты, 122-мм ракеты GRAD и многое другое».



Общий объем инвестиций на данный момент превысил миллиард крон. В ближайшие годы STV Group планирует инвестировать еще пять миллиардов. «Чешская Республика еще не полностью самодостаточна в производстве боеприпасов. Мы по-прежнему импортируем некоторые составляющие из-за рубежа. Поэтому мы решили сделать дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить полное производство всех компонентов боеприпасов в Чешской Республике».



Чешские винтовки и боеприпасы «Сделано в Украине»

В ноябре в Украине началась лицензионная сборка штурмовых винтовок Bren из портфеля чешской оружейной компании, дочернего предприятия Colt CZ Group. В настоящее время компания наращивает там производственные мощности. «Сотрудничество с украинской стороной идет по плану. Увеличение производственных мощностей происходит в соответствии с требованиями украинской стороны по поставке винтовок CZ Bren 2 Sich в армию и другие вооруженные силы Украины».



Sellier & Bellot также поставит в Украину станки для производства боеприпасов собственного производства. Однако Colt CZ Group не комментирует детали этого сотрудничества. «Мы готовы укреплять наше сотрудничество с Украиной, включая увеличение объемов передачи технологий и других поставок продукции из нашего портфеля, то есть стрелкового оружия, боеприпасов или средств баллистической защиты, которые мы поставляли украинским вооруженным силам в прошлом».



CSG строит новый производственный цех

CSG, крупнейшая чешская оружейная компания, чей ассортимент включает в себя от тяжелой боевой техники до малокалиберных боеприпасов, также отмечает рост расходов на оборону. Холдинг играет ключевую роль в чешской инициативе по производству боеприпасов, в рамках которой Украина поставляет востребованные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.



В этом году CSG начнет сотрудничать с местной компанией «Украинская бронетехника» по производству этих боеприпасов. «CSG предоставит украинскому производителю необходимые ноу-хау и помощь для начала производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров непосредственно в Украине». Если в этом году ожидается производство 100 000 единиц боеприпасов, то в 2026 году производство превысит 300 000 единиц.