Инфляция в еврозоне в феврале снизилась меньше, чем ожидалось
9 марта 2025
11:00
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Уровень инфляции в странах еврозоны снизился на десятую долю процентного пункта до 2,4% по сравнению с январем. Об этом сообщило статистическое управление Eurostat в понедельник. В основном дорожают услуги, но продукты питания также растут в цене.
Оценка не включает данные по всему Европейскому союзу, поэтому в нее не вошли показатели по Чешской Республике. В месячном исчислении цены в еврозоне выросли на 0,5%.
Таким образом, потребительские цены в годовом выражении растут быстрее, чем ожидалось. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение инфляции в феврале до 2,3%.
В прошлом месяце самый высокий уровень инфляции зафиксирован в сфере услуг — 3,7%. Однако этот показатель снизился по сравнению с январем, когда он составлял 3,9%.
На втором месте — продукты питания, алкоголь и табак с инфляцией 2,7%. В январе этот показатель составлял 2,3%. Цены на энергоносители выросли на 0,2% в годовом исчислении, тогда как в январе рост составил 1,9%. В месячном выражении энергоносители подешевели на 0,3%.
Из 20 стран еврозоны самая высокая инфляция в предыдущем месяце зафиксирована в Эстонии — 5%. На втором месте Хорватия — 4,4%. Самый низкий уровень отмечен во Франции — 0,9%, за ней следует Ирландия с показателем 1,3%.
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