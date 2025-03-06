Инфляция в еврозоне в феврале снизилась меньше, чем ожидалось

Оценка не включает данные по всему Европейскому союзу, поэтому в нее не вошли показатели по Чешской Республике. В месячном исчислении цены в еврозоне выросли на 0,5%.





Таким образом, потребительские цены в годовом выражении растут быстрее, чем ожидалось. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение инфляции в феврале до 2,3%.





В прошлом месяце самый высокий уровень инфляции зафиксирован в сфере услуг — 3,7%. Однако этот показатель снизился по сравнению с январем, когда он составлял 3,9%.





На втором месте — продукты питания, алкоголь и табак с инфляцией 2,7%. В январе этот показатель составлял 2,3%. Цены на энергоносители выросли на 0,2% в годовом исчислении, тогда как в январе рост составил 1,9%. В месячном выражении энергоносители подешевели на 0,3%.





Из 20 стран еврозоны самая высокая инфляция в предыдущем месяце зафиксирована в Эстонии — 5%. На втором месте Хорватия — 4,4%. Самый низкий уровень отмечен во Франции — 0,9%, за ней следует Ирландия с показателем 1,3%.