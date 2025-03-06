ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Инфляция в еврозоне в феврале снизилась меньше, чем ожидалось

Новости и статьи
9 марта 2025
11:00
166
Уровень инфляции в странах еврозоны снизился на десятую долю процентного пункта до 2,4% по сравнению с январем. Об этом сообщило статистическое управление Eurostat в понедельник. В основном дорожают услуги, но продукты питания также растут в цене.
Оценка не включает данные по всему Европейскому союзу, поэтому в нее не вошли показатели по Чешской Республике. В месячном исчислении цены в еврозоне выросли на 0,5%.

Таким образом, потребительские цены в годовом выражении растут быстрее, чем ожидалось. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение инфляции в феврале до 2,3%.

В прошлом месяце самый высокий уровень инфляции зафиксирован в сфере услуг — 3,7%. Однако этот показатель снизился по сравнению с январем, когда он составлял 3,9%.

На втором месте — продукты питания, алкоголь и табак с инфляцией 2,7%. В январе этот показатель составлял 2,3%. Цены на энергоносители выросли на 0,2% в годовом исчислении, тогда как в январе рост составил 1,9%. В месячном выражении энергоносители подешевели на 0,3%.

Из 20 стран еврозоны самая высокая инфляция в предыдущем месяце зафиксирована в Эстонии — 5%. На втором месте Хорватия — 4,4%. Самый низкий уровень отмечен во Франции — 0,9%, за ней следует Ирландия с показателем 1,3%.
инфляция Евросоюз
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:40
9 МАРТА 2025
1241
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ХОЧЕТ УСКОРИТЬ ДЕПОРТАЦИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ И ПРОВЕРЯТЬ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ИНОСТРАНЦЕВ
13:00
8 МАРТА 2025
2863
ОБЩЕСТВО
ПЛАТА ЗА ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИТСЯ
09:00
8 МАРТА 2025
740
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ РЕШИЛО УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ НА 0,2% ВВП ДО 2030 ГОДА
15:00
7 МАРТА 2025
1847
ЭКОНОМИКА
ОЭСР ОЖИДАЕТ УСКОРЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ ЧЕХИИ, ИНФЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖИТ ОСЛАБЕВАТЬ
14:00
7 МАРТА 2025
1705
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОМИЛОВАЛ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
11:30
7 МАРТА 2025
2899
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ. НО ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
22:00
6 МАРТА 2025
2518
ОБЩЕСТВО
ПОЕЗД, ПЕРЕВОЗИВШИЙ БЕНЗОЛ, ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ В ДВА РАЗА
21:00
6 МАРТА 2025
1394
ОБЩЕСТВО
«ПОМОЩЬ» ЗА ОГРОМНЫЕ СУММЫ: АФЕРИСТЫ НАЖИВАЮТСЯ НА КЛИЕНТАХ VIRTUAL ENERGY
19:30
6 МАРТА 2025
1763
ОБЩЕСТВО
ЧИНОВНИКИ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА: ГРЯДЕТ МАССОВАЯ ЗАБАСТОВКА БЮРО ТРУДА
16:30
6 МАРТА 2025
2916
ОБЩЕСТВО
СКАНДАЛ В ЧЕХИИ: НЕЛЕГАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА НАЖИВАЛИСЬ НА МИГРАНТАХ И УХОДИЛИ ОТ НАЛОГОВ
15:00
6 МАРТА 2025
1132
ОБЩЕСТВО
КОНЕЦ НЕДЕЛИ БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ И БЕЗ ОСАДКОВ, ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПОДНИМЕТСЯ ДО 20°C
14:15
6 МАРТА 2025
1520
ПОЛИТИКА
ОПРОС: БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕХОВ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ В УКРАИНУ
12:40
6 МАРТА 2025
1524
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ОПАСАЕТСЯ, ЧТО ЛИДЕРЫ ЕС НЕ НАЙДУТ СЕГОДНЯ КОНСЕНСУСА ПО ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ
10:00
6 МАРТА 2025
1991
ОБЩЕСТВО
16 ИНОСТРАНЦЕВ КАТАЛИСЬ НА ДВУХ КАТАМАРАНАХ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ, ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК УПАЛИ В РЕКУ
09:00
6 МАРТА 2025
1358
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ КОМПАНИЯ ČEZ СТАЛА АКЦИОНЕРОМ ROLLS-ROYCE SMR