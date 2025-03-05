ОЭСР ожидает ускорения роста экономики Чехии, инфляция продолжит ослабевать

Прогноз ОЭСР совпадает с предположениями чешских властей. По данным Министерства финансов, валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году вырастет на 2,3%, в то время как ЧНБ ожидает, что он увеличится на 2%. Министерство прогнозирует, что средняя инфляция в этом году составит 2,3%, в то время как ЧНБ рассчитывает на 2,4%.





В докладе ОЭСР предупреждается, что на экономические показатели Чехии могут негативно повлиять внешние риски, такие как рост цен на энергоносители из-за глобальной напряжённости или введение торговых барьеров.





В связи с ожидаемым снижением инфляции ОЭСР рекомендовала продолжить постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Однако, по мнению организации, ЧНБ должен действовать осторожно, учитывая сохраняющееся инфляционное давление в сфере услуг.





ОЭСР также ожидает постепенного сокращения дефицита государственного бюджета. В этом году он снизится до 2,6% ВВП после 2,8% в прошлом году, а в 2026 году должен составить 1,9% ВВП. Корманн подчеркнул, что Чешской Республике необходимо продолжать бюджетную консолидацию, чтобы обеспечить финансирование будущих расходов, связанных со старением населения.





Что касается бюджетной сферы, Фиала отметил, что необходимо подготовиться к увеличению расходов на оборону и безопасность. Он повторил, что финансирование обороны должно вырасти до 3% ВВП. В прошлом году Чешская Республика тратила около 2% ВВП, и это увеличение потребует дополнительных 80 миллиардов чешских крон.





Корманн также высоко оценил пенсионную реформу правительства, которая, по его словам, развивается в правильном направлении и позволит замедлить рост дефицита в условиях стареющего населения.

ОЭСР призвала усилить поддержку инноваций. «Чешские компании инвестируют в исследования меньше, чем в среднем по ОЭСР», — отметил Корманн. Это привело к тому, что страна перестала сокращать разрыв со средним уровнем ОЭСР по производительности труда, а после пандемии COVID-19 он вновь начал увеличиваться.





По мнению организации, росту производительности также угрожает несоответствие между навыками выпускников и требованиями рынка. Поэтому ОЭСР рекомендует повышать эффективность системы образования и расширять возможности для переподготовки и обучения на протяжении всей жизни.