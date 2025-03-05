Правительство Чехии решило увеличить расходы на оборону на 0,2% ВВП до 2030 года

Необходимость увеличения расходов на оборону была согласована в субботу почти двумя десятками лидеров западных государств и институтов в Лондоне на саммите, состоявшемся после пятничной бурной встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.



После этой встречи администрация США приняла решение о прекращении поставок военной помощи Украине, столкнувшейся с российским вторжением. Ряд европейских лидеров впоследствии заявили, что Европа должна начать самостоятельно заботиться о своей безопасности и будущем.



Премьер-министр заявил, что увеличение расходов на оборону необходимо и важно для безопасности Чешской Республики. «Международная ситуация очень сложна, мы переживаем изменения в международном порядке, недалеко от нас идет война, агрессивные режимы не скрывают своих амбиций, и мы должны быть в состоянии защитить себя, и мы должны ответить на эту ситуацию, положив на стол деньги и оружие», — сказал Фиала. Он добавил, что увеличение расходов на оборону — это также возможность для чешской экономики, для исследований и инноваций.



Министр обороны Яна Чернохова (ODS) уверена, что увеличение расходов на оборону будет потрачено с толком, сказала она. По ее словам, следующие бюджеты больше не будут посвящены огромным проектам модернизации, таким как боевые машины пехоты или F-35. Она планирует приобрести танки Leopard 2A8 и хочет поработать над противовоздушной обороной, о важности которой, по ее словам, напомнила война в Украине.



Фиала назвал безопасность основным условием государства, без которого нельзя даже думать об улучшении социального обеспечения или системы образования. «Мы должны быть достаточно сильными и обладать достаточной силой сдерживания», — сказал он. Чернохова высоко оценила тот факт, что нынешний кабинет министров, в отличие от предыдущих, не рассматривает оборонный раздел как тот, в котором нужно сокращать расходы, изыскивая средства на другие цели.



«Свобода не бывает бесплатной и за нее приходится платить, а безопасность и оборона — это основное условие функционирования государства», — сказала она.



По данным Министерства обороны, Чешская Республика выполнит существующее двухпроцентное обязательство, взятое на себя в качестве члена Организации Североатлантического договора (НАТО), в 2024 году. В этом году министерство обороны распоряжается 154,4 миллиарда крон. В других разделах бюджета на оборонные расходы выделено 6,4 миллиарда крон, в результате чего общая сумма составит 160,8 миллиарда крон.



«Если есть риск, что в этом бюджетном году не хватит средств, правительство предупреждено, что мы можем изменить бюджет на 2025 год», — сказала сегодня Чернохова.



Министр также напомнила о саммите НАТО в Гааге, на котором в июне будут изменены цели по наращиванию потенциала альянса. По ее словам, теперь ясно, что они повлекут за собой ряд дополнительных обязательств для стран-членов, в том числе и для Чешской Республики. «В соответствии с ними мы также готовим дальнейшее планирование закупок», — добавила она. По ее словам, в ближайшее время будет обновлена и концепция строительства чешской армии.