Чешская компания ČEZ стала акционером Rolls-Royce SMR

Первый чешский модульный реактор должен быть построен в первой половине 30-х годов на атомной электростанции «Темелин».



Соглашение о стратегическом сотрудничестве, включающее покупку около 20% акций британской компании за миллиарды крон, было подписано представителями обеих компаний в октябре прошлого года.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал строительство малых модульных реакторов значительным событием в энергетическом секторе Чехии, которое будет способствовать повышению энергетической безопасности и самодостаточности.



Малый модульный реактор компании Rolls-Royce — это реактор с водой под давлением, в котором используются как активные, так и пассивные средства безопасности. Ожидается, что его электрическая мощность составит 470 мегаватт, а срок службы реактора — не менее 60 лет. Для сравнения, это примерно половина мощности одного блока на АЭС «Темелин».



Rolls-Royce занимается в основном производством турбин и авиационных двигателей. Общественность воспринимает бренд в основном в контексте роскошных автомобилей, но они производятся компанией Rolls-Royce Motor Cars, которая является частью группы BMW.