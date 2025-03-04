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Чешская компания ČEZ стала акционером Rolls-Royce SMR

Новости 420on
6 марта 2025
09:00
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Чешская энергетическая группа ČEZ стала акционером британской компании Rolls-Royce SMR. Поэтапное поглощение примерно пятой части акций было одобрено регулирующими органами. Компании будут сотрудничать в области разработки модульных ядерных реакторов, сообщил представитель ČEZ Ладислав Кржиж.
Первый чешский модульный реактор должен быть построен в первой половине 30-х годов на атомной электростанции «Темелин».

Соглашение о стратегическом сотрудничестве, включающее покупку около 20% акций британской компании за миллиарды крон, было подписано представителями обеих компаний в октябре прошлого года.
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал строительство малых модульных реакторов значительным событием в энергетическом секторе Чехии, которое будет способствовать повышению энергетической безопасности и самодостаточности.

Малый модульный реактор компании Rolls-Royce — это реактор с водой под давлением, в котором используются как активные, так и пассивные средства безопасности. Ожидается, что его электрическая мощность составит 470 мегаватт, а срок службы реактора — не менее 60 лет. Для сравнения, это примерно половина мощности одного блока на АЭС «Темелин».

Rolls-Royce занимается в основном производством турбин и авиационных двигателей. Общественность воспринимает бренд в основном в контексте роскошных автомобилей, но они производятся компанией Rolls-Royce Motor Cars, которая является частью группы BMW.
Чехия бизнес
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