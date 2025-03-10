Чехия предупреждает США: Тарифы — подарок Китаю
11 марта 2025
16:30
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Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек встретился вчера в Вашингтоне с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Темой встречи была, в частности, угроза тарифной войны.
В пресс-релизе министерство Влчека назвало эту поездку первой официальной встречей между представителем чешского правительства и администрацией нового президента США Дональда Трампа.
«Соединенные Штаты являются для нас важным торговым партнером и крупнейшим экспортным рынком за пределами Европы, стоимость чешского экспорта превышает 5 миллиардов долларов США», — сказал Влчек, согласно пресс-релизу. «Поэтому я поднял вопрос об угрозе тарифной войны между Европой и США с господином Гриром, и мы согласились, что и Европа, и США должны получать выгоду от торговли друг с другом и что тарифная война в конечном итоге усилит наших соперников, таких как Китай».
С Гриром, который занимает свой пост с конца февраля, Влчек также говорил о сотрудничестве в оборонной промышленности и кибербезопасности, а также об энергетической политике Чехии.
В Вашингтоне чешский министр также встретился с представителями Американо-Чешского делового совета (ACBC) и американских корпораций, работающих в Чехии. Темой встречи стало углубление взаимных торговых отношений.
В американскую программу Влчека также входит поездка в Остин, штат Техас, где он откроет чешский дом в рамках глобального фестиваля South by Southwest (SXSW). Министра сопровождают в США 50 чешских бизнесменов, представляющих, по мнению министерства, компании современной экономики с высокой добавленной стоимостью.
«Соединенные Штаты являются для нас важным торговым партнером и крупнейшим экспортным рынком за пределами Европы, стоимость чешского экспорта превышает 5 миллиардов долларов США», — сказал Влчек, согласно пресс-релизу. «Поэтому я поднял вопрос об угрозе тарифной войны между Европой и США с господином Гриром, и мы согласились, что и Европа, и США должны получать выгоду от торговли друг с другом и что тарифная война в конечном итоге усилит наших соперников, таких как Китай».
С Гриром, который занимает свой пост с конца февраля, Влчек также говорил о сотрудничестве в оборонной промышленности и кибербезопасности, а также об энергетической политике Чехии.
В Вашингтоне чешский министр также встретился с представителями Американо-Чешского делового совета (ACBC) и американских корпораций, работающих в Чехии. Темой встречи стало углубление взаимных торговых отношений.
В американскую программу Влчека также входит поездка в Остин, штат Техас, где он откроет чешский дом в рамках глобального фестиваля South by Southwest (SXSW). Министра сопровождают в США 50 чешских бизнесменов, представляющих, по мнению министерства, компании современной экономики с высокой добавленной стоимостью.
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