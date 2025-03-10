Инфляция в Чехии замедлилась до 2,7 процента в феврале
11 марта 2025
14:00
274
Потребительские цены в Чехии в феврале выросли на 2,7% в годовом исчислении, что является небольшим замедлением инфляции по сравнению с январским показателем в 2,8%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%.
Чешское статистическое управление опубликовало во вторник окончательные результаты внутренней инфляции. В феврале она немного замедлилась до 2,7% в годовом исчислении после 2,8% в январе. В месячном сравнении цены выросли на 0,2%. Аналитики ожидали аналогичного развития событий.
«Февральский рост потребительских цен в годовом исчислении составил 2,7%. Рост цен был зафиксирован во всех разделах потребительской корзины, за исключением одежды и обуви. Здесь цены снизились в годовом исчислении пятый месяц подряд. В феврале — примерно на 2%», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен в CZSO.
Таким образом, данные вторника подтвердили предварительную оценку, опубликованную статистиками на прошлой неделе.
В феврале наибольшее влияние на рост цен в годовом исчислении оказали продукты питания и безалкогольные напитки. Самым дорогим стало сливочное масло, подорожавшее на 41,6%, за ним следует шоколад и шоколадные изделия, подорожавшие на 30,5%. Значительный рост цен был отмечен на яйца (+18,6%) и полуобезжиренное молоко длительного хранения, которое подорожало на 12,3%.
«Февральский рост потребительских цен в годовом исчислении составил 2,7%. Рост цен был зафиксирован во всех разделах потребительской корзины, за исключением одежды и обуви. Здесь цены снизились в годовом исчислении пятый месяц подряд. В феврале — примерно на 2%», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен в CZSO.
Таким образом, данные вторника подтвердили предварительную оценку, опубликованную статистиками на прошлой неделе.
В феврале наибольшее влияние на рост цен в годовом исчислении оказали продукты питания и безалкогольные напитки. Самым дорогим стало сливочное масло, подорожавшее на 41,6%, за ним следует шоколад и шоколадные изделия, подорожавшие на 30,5%. Значительный рост цен был отмечен на яйца (+18,6%) и полуобезжиренное молоко длительного хранения, которое подорожало на 12,3%.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
11 МАРТА 2025
453
15:00
11 МАРТА 2025
796
10:00
11 МАРТА 2025
747
09:00
11 МАРТА 2025
926
22:00
10 МАРТА 2025
1280
21:00
10 МАРТА 2025
1460
19:20
10 МАРТА 2025
1989
18:00
10 МАРТА 2025
2713
16:30
10 МАРТА 2025
1496
15:00
10 МАРТА 2025
1897
13:00
10 МАРТА 2025
2054
12:30
10 МАРТА 2025
1361
11:20
10 МАРТА 2025
1649