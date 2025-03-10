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Инфляция в Чехии замедлилась до 2,7 процента в феврале

Новости 420on
11 марта 2025
14:00
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Потребительские цены в Чехии в феврале выросли на 2,7% в годовом исчислении, что является небольшим замедлением инфляции по сравнению с январским показателем в 2,8%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%.
Чешское статистическое управление опубликовало во вторник окончательные результаты внутренней инфляции. В феврале она немного замедлилась до 2,7% в годовом исчислении после 2,8% в январе. В месячном сравнении цены выросли на 0,2%. Аналитики ожидали аналогичного развития событий.

«Февральский рост потребительских цен в годовом исчислении составил 2,7%. Рост цен был зафиксирован во всех разделах потребительской корзины, за исключением одежды и обуви. Здесь цены снизились в годовом исчислении пятый месяц подряд. В феврале — примерно на 2%», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен в CZSO.

Таким образом, данные вторника подтвердили предварительную оценку, опубликованную статистиками на прошлой неделе.

В феврале наибольшее влияние на рост цен в годовом исчислении оказали продукты питания и безалкогольные напитки. Самым дорогим стало сливочное масло, подорожавшее на 41,6%, за ним следует шоколад и шоколадные изделия, подорожавшие на 30,5%. Значительный рост цен был отмечен на яйца (+18,6%) и полуобезжиренное молоко длительного хранения, которое подорожало на 12,3%.
Чехия инфляция
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