Инфляция в Чехии замедлилась до 2,7 процента в феврале

Чешское статистическое управление опубликовало во вторник окончательные результаты внутренней инфляции. В феврале она немного замедлилась до 2,7% в годовом исчислении после 2,8% в январе. В месячном сравнении цены выросли на 0,2%. Аналитики ожидали аналогичного развития событий.



«Февральский рост потребительских цен в годовом исчислении составил 2,7%. Рост цен был зафиксирован во всех разделах потребительской корзины, за исключением одежды и обуви. Здесь цены снизились в годовом исчислении пятый месяц подряд. В феврале — примерно на 2%», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен в CZSO.



Таким образом, данные вторника подтвердили предварительную оценку, опубликованную статистиками на прошлой неделе.



В феврале наибольшее влияние на рост цен в годовом исчислении оказали продукты питания и безалкогольные напитки. Самым дорогим стало сливочное масло, подорожавшее на 41,6%, за ним следует шоколад и шоколадные изделия, подорожавшие на 30,5%. Значительный рост цен был отмечен на яйца (+18,6%) и полуобезжиренное молоко длительного хранения, которое подорожало на 12,3%.