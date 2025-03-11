Чешская промышленность замедила рост. Количество новых построенных квартир также резко сокращается

Промышленное производство в январе 2025 года снизилось на 0,3 % в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем. Чешское статистическое управление (ЧСУ) сообщает, что объем промышленного производства в январе был лишь немного ниже уровня предыдущего месяца и января прошлого года.



Наибольшее влияние оказало производство автотранспортных средств, где спад продолжился в сегменте производства деталей и аксессуаров, говорит Радек Матейка, директор департамента статистики сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства и энергетики ЧСУ.



На снижение производства подвижного состава повлияло, в частности, текущее отставание по долгосрочным заказам. С другой стороны, в производстве компьютеров, электронных и оптических приборов и оборудования было зафиксировано увеличение выпуска, хотя на темпы роста отчасти повлияла более низкая сравнительная база в январе 2024 года.



«Негативным моментом является то, что количество новых заказов в секторе производства автомобильных деталей сократилось на 8% в годовом исчислении, что является вторым по величине снижением среди исследуемых секторов. Кроме того, нельзя игнорировать риск введения тарифов на этот ключевой сектор, что только еще больше ухудшит его положение. Есть хотя бы небольшая надежда на то, что Европейская комиссия может пересмотреть систему соблюдения целевых показателей выбросов для автопроизводителей. Изначально предполагалось, что система начнет действовать в этом году, а отчеты о выполнении требований будут представляться ежегодно. Теперь же рассматривается возможность продления периода контроля до трех лет, что, по крайней мере, принесет некоторое облегчение автопроизводителям», — прокомментировал последние данные Мартин Крон, аналитик Raiffeisenbank.



Стоимость новых заказов в текущих ценах в январе 2025 года в исследуемых секторах упала на один процент по сравнению с предыдущим годом. Новые заказы из-за рубежа упали на 1,3 % по сравнению с предыдущим годом, в то время как внутренние заказы упали на 0,4 %.



«Снижение стоимости новых промышленных заказов произошло в основном за счет производства автомобилей. Химическая промышленность или производство основных металлов, металлургия и литейное производство также внесли свой вклад в снижение заказов», — комментирует Вероника Долежалова, руководитель отдела промышленной статистики.



Динамика роста стоимости новых заказов в производстве компьютеров, электронных и оптических приборов и оборудования увеличилась. Компании по производству машин и оборудования также получили новые заказы. Средняя численность зарегистрированных работников в промышленности в январе 2025 года снизилась на 2,1 % по сравнению с предыдущим годом.



Объем строительства в январе вырос на 8,2 % в годовом исчислении, но снизился на 1,2 % в месячном исчислении. Ориентировочная стоимость выданных разрешений на строительство (28,7 млрд крон) снизилась на 28,7%. В годовом исчислении было начато строительство 2 553 квартир, что на 27,0% меньше, а завершено 1 260 квартир, что на 41,1% меньше, сообщают статистики.



«В январе строительный сектор продолжил рост по сравнению с прошлым годом: производство выросло на 8,2%, причем рост наблюдался как в гражданском, так и в инженерном строительстве», — говорит Радек Матейка, директор Департамента статистики сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства и энергетики. Производство в гражданском строительстве выросло на 8,7%, а гражданское строительство — на 6,9% по сравнению с предыдущим годом.



«Несмотря на относительно высокие процентные ставки, мы наблюдаем рост интереса населения к получению кредитов на жилье. Приток ипотечных денег на рынок недвижимости сказывается на ограниченном предложении объектов, что приводит к росту цен. Рост цен на недвижимость может вызвать так называемый эффект FOMO, когда люди начинают беспокоиться, что они упускают интересную возможность, которой воспользуются другие», — говорит главный экономист BHS Штепан Кржечек.