ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Более 30 000 клиентов Sberbank CZ не сняли застрахованные вклады на сумму 187 миллионов крон

Новости 420on
13 марта 2025
09:00
248
Около 30 320 клиентов обанкротившегося банка Sberbank CZ не забрали свои застрахованные вклады на сумму 187 миллионов чешских крон. Они должны были забрать свои вклады до 10 марта этого года, через три года после начала выплат. С другой стороны, почти 91 000 из 121 000 клиентов Сбербанка сняли 25,7 млрд. чешских крон через отделения Komerční banka.
Об этом в среду сообщила Система гарантий финансового рынка.

Sberbank CZ не остановил отток вкладов на рубеже февраля и марта 2022 года после начала российского вторжения на Украину. Клиенты могли снять свои застрахованные по закону вклады, то есть деньги на текущих, сберегательных или срочных счетах, в сумме, эквивалентной 100 000 евро, или примерно 2,5 млн чешских крон.

Невостребованные деньги останутся в системе гарантирования и будут использованы в случае будущих возвратов вкладов. В случае неясности с наследством выплата может быть отложена на более поздний срок. Если возврат вклада Сбербанка является частью процедуры наследования, нотариус или наследники должны напрямую обратиться в систему гарантирования и уведомить ее об этом.

Выплата возмещения по вкладам клиентам Sberbank CZ началась 9 марта 2022 года, через семь рабочих дней после того, как Чешский национальный банк опубликовал уведомление о том, что банк не в состоянии выполнить свои обязательства. Это была самая крупная выплата возмещения по вкладам в истории чешской системы страхования вкладов.

Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа 2022 года после того, как в начале мая ЧНБ окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. Шаги по отзыву лицензии были инициированы центральным банком 28 февраля 2022 года.
Сбербанк Чехия банки Россия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
13 МАРТА 2025
271
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗАМЕДИЛА РОСТ. КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР ТАКЖЕ РЕЗКО СОКРАЩАЕТСЯ
22:00
12 МАРТА 2025
1524
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НА BMW РАЗОГНАЛСЯ ДО 150 КМ/Ч И УБИЛ СВОЮ ДЕВУШКУ. ОН ПОЛУЧИЛ 3,5 ГОДА ТЮРЬМЫ И ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ ТРИ МИЛЛИОНА КРОН
20:10
12 МАРТА 2025
1644
ПОЛИТИКА
ТРАМП: Я ПОЛУЧИЛ ОТ РОССИИ ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ
16:30
12 МАРТА 2025
825
ЭКОНОМИКА
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В НАЧАЛЕ ГОДА ВЫРОСЛО
13:00
12 МАРТА 2025
1488
ОБЩЕСТВО
ПОЧЕМУ СТАНЦИЯ МЕТРО FLORENC БЫЛА ЗАКРЫТА ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА ВОДЫ? ОШИБКА МОГЛА БЫТЬ ДОПУЩЕНА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
11:30
12 МАРТА 2025
1175
ОБЩЕСТВО
СУД В БРНО РАССМОТРИТ ДЕЛО О РАСТРАТЕ И МОШЕННИЧЕСТВЕ АДВОКАТА С УЩЕРБОМ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
10:00
12 МАРТА 2025
2382
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАНДАЛ ПОВРЕДИЛ 40 ПРИПАРКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
09:00
12 МАРТА 2025
2036
ПОЛИТИКА
СОГЛАШЕНИЯ БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ НА РОССИЙСКИХ, А НЕ НА АМЕРИКАНСКИХ УСЛОВИЯХ, ГОВОРИТ РОССИЙСКИЙ ДЕПУТАТ
21:30
11 МАРТА 2025
1575
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО FLORENC ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ
20:20
11 МАРТА 2025
2120
ОБЩЕСТВО
УКРАИНА ПРИМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ 30-ДНЕВНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ. ЕСЛИ С ЭТИМ БУДЕТ СОГЛАСНА РОССИЯ
16:30
11 МАРТА 2025
2122
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ США: ТАРИФЫ — ПОДАРОК КИТАЮ
15:00
11 МАРТА 2025
2645
ОБЩЕСТВО
ПОЛОВИНА СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ НАХОДИЛАСЬ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
14:00
11 МАРТА 2025
1513
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,7 ПРОЦЕНТА В ФЕВРАЛЕ
10:00
11 МАРТА 2025
2931
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧЕРЕДНОГО УЧАСТКА D6 МЕЖДУ КАРЛОВЫМИ ВАРАМИ И ПРАГОЙ
09:00
11 МАРТА 2025
2369
ПОЛИТИКА
С ВАШИНГТОНОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО. ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ