Более 30 000 клиентов Sberbank CZ не сняли застрахованные вклады на сумму 187 миллионов крон
13 марта 2025
09:00
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Около 30 320 клиентов обанкротившегося банка Sberbank CZ не забрали свои застрахованные вклады на сумму 187 миллионов чешских крон. Они должны были забрать свои вклады до 10 марта этого года, через три года после начала выплат. С другой стороны, почти 91 000 из 121 000 клиентов Сбербанка сняли 25,7 млрд. чешских крон через отделения Komerční banka.
Об этом в среду сообщила Система гарантий финансового рынка.
Sberbank CZ не остановил отток вкладов на рубеже февраля и марта 2022 года после начала российского вторжения на Украину. Клиенты могли снять свои застрахованные по закону вклады, то есть деньги на текущих, сберегательных или срочных счетах, в сумме, эквивалентной 100 000 евро, или примерно 2,5 млн чешских крон.
Невостребованные деньги останутся в системе гарантирования и будут использованы в случае будущих возвратов вкладов. В случае неясности с наследством выплата может быть отложена на более поздний срок. Если возврат вклада Сбербанка является частью процедуры наследования, нотариус или наследники должны напрямую обратиться в систему гарантирования и уведомить ее об этом.
Выплата возмещения по вкладам клиентам Sberbank CZ началась 9 марта 2022 года, через семь рабочих дней после того, как Чешский национальный банк опубликовал уведомление о том, что банк не в состоянии выполнить свои обязательства. Это была самая крупная выплата возмещения по вкладам в истории чешской системы страхования вкладов.
Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа 2022 года после того, как в начале мая ЧНБ окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. Шаги по отзыву лицензии были инициированы центральным банком 28 февраля 2022 года.
Sberbank CZ не остановил отток вкладов на рубеже февраля и марта 2022 года после начала российского вторжения на Украину. Клиенты могли снять свои застрахованные по закону вклады, то есть деньги на текущих, сберегательных или срочных счетах, в сумме, эквивалентной 100 000 евро, или примерно 2,5 млн чешских крон.
Невостребованные деньги останутся в системе гарантирования и будут использованы в случае будущих возвратов вкладов. В случае неясности с наследством выплата может быть отложена на более поздний срок. Если возврат вклада Сбербанка является частью процедуры наследования, нотариус или наследники должны напрямую обратиться в систему гарантирования и уведомить ее об этом.
Выплата возмещения по вкладам клиентам Sberbank CZ началась 9 марта 2022 года, через семь рабочих дней после того, как Чешский национальный банк опубликовал уведомление о том, что банк не в состоянии выполнить свои обязательства. Это была самая крупная выплата возмещения по вкладам в истории чешской системы страхования вкладов.
Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа 2022 года после того, как в начале мая ЧНБ окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. Шаги по отзыву лицензии были инициированы центральным банком 28 февраля 2022 года.
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