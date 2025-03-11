Более 30 000 клиентов Sberbank CZ не сняли застрахованные вклады на сумму 187 миллионов крон

Об этом в среду сообщила Система гарантий финансового рынка.



Sberbank CZ не остановил отток вкладов на рубеже февраля и марта 2022 года после начала российского вторжения на Украину. Клиенты могли снять свои застрахованные по закону вклады, то есть деньги на текущих, сберегательных или срочных счетах, в сумме, эквивалентной 100 000 евро, или примерно 2,5 млн чешских крон.



Невостребованные деньги останутся в системе гарантирования и будут использованы в случае будущих возвратов вкладов. В случае неясности с наследством выплата может быть отложена на более поздний срок. Если возврат вклада Сбербанка является частью процедуры наследования, нотариус или наследники должны напрямую обратиться в систему гарантирования и уведомить ее об этом.



Выплата возмещения по вкладам клиентам Sberbank CZ началась 9 марта 2022 года, через семь рабочих дней после того, как Чешский национальный банк опубликовал уведомление о том, что банк не в состоянии выполнить свои обязательства. Это была самая крупная выплата возмещения по вкладам в истории чешской системы страхования вкладов.



Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа 2022 года после того, как в начале мая ЧНБ окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. Шаги по отзыву лицензии были инициированы центральным банком 28 февраля 2022 года.