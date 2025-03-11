Опрос: чехи предпочитают недвижимость и землю, интерес к сберегательным счетам растет

Третьим по привлекательности вариантом вложений для чехов является сберегательный счёт, в пользу которого высказались 54% респондентов. Интерес к нему вырос на 12%.





Драгоценные металлы считают привлекательными 50% опрошенных, на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Доля тех, кто выбрал бы акции и облигации, составила 37% — рост на 2% за год.





Популярность криптовалют за год упала на 7%, до 18%. Строительные общества считают выгодными 28% респондентов, что на 20% меньше, чем в прошлом году.





Чехи по-прежнему полагаются на традиционные финансовые инструменты. Срочные вклады упомянули 31% участников опроса. Паевые инвестиционные фонды считают привлекательным инструментом 36%, а дополнительные пенсионные накопления — 32%.





«Мы видим чёткую тенденцию к тому, что люди всё чаще ищут стабильные и безопасные формы оценки своих накоплений. Сбережения и инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы или традиционные банковские продукты преобладают над более рискованными альтернативами, такими как криптовалюты», — прокомментировал управляющий Golden Gate Павел Ржихак.