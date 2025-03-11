Опрос: чехи предпочитают недвижимость и землю, интерес к сберегательным счетам растет
13 марта 2025
15:00
103
Наиболее популярным вариантом инвестиций или сбережений для чехов по-прежнему является владение домом или квартирой — 76% респондентов выбрали бы именно такое вложение. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился. Владение землёй заинтересовало 70% опрошенных, что на 4% меньше, чем год назад. Таковы данные февральского исследования «Барометр сбережений», проведённого компанией IBRS для Golden Gate. Опрос проводился в феврале, в нём приняли участие 1 000 респондентов старше 16 лет.
Третьим по привлекательности вариантом вложений для чехов является сберегательный счёт, в пользу которого высказались 54% респондентов. Интерес к нему вырос на 12%.
Драгоценные металлы считают привлекательными 50% опрошенных, на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Доля тех, кто выбрал бы акции и облигации, составила 37% — рост на 2% за год.
Популярность криптовалют за год упала на 7%, до 18%. Строительные общества считают выгодными 28% респондентов, что на 20% меньше, чем в прошлом году.
Чехи по-прежнему полагаются на традиционные финансовые инструменты. Срочные вклады упомянули 31% участников опроса. Паевые инвестиционные фонды считают привлекательным инструментом 36%, а дополнительные пенсионные накопления — 32%.
«Мы видим чёткую тенденцию к тому, что люди всё чаще ищут стабильные и безопасные формы оценки своих накоплений. Сбережения и инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы или традиционные банковские продукты преобладают над более рискованными альтернативами, такими как криптовалюты», — прокомментировал управляющий Golden Gate Павел Ржихак.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
13 МАРТА 2025
710
10:00
13 МАРТА 2025
1923
20:10
12 МАРТА 2025
1923
16:30
12 МАРТА 2025
954
10:00
12 МАРТА 2025
2715
21:30
11 МАРТА 2025
1696
16:30
11 МАРТА 2025
2245
15:00
11 МАРТА 2025
2788