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Опрос: чехи предпочитают недвижимость и землю, интерес к сберегательным счетам растет

Новости и статьи
13 марта 2025
15:00
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Наиболее популярным вариантом инвестиций или сбережений для чехов по-прежнему является владение домом или квартирой — 76% респондентов выбрали бы именно такое вложение. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился. Владение землёй заинтересовало 70% опрошенных, что на 4% меньше, чем год назад. Таковы данные февральского исследования «Барометр сбережений», проведённого компанией IBRS для Golden Gate. Опрос проводился в феврале, в нём приняли участие 1 000 респондентов старше 16 лет.
Третьим по привлекательности вариантом вложений для чехов является сберегательный счёт, в пользу которого высказались 54% респондентов. Интерес к нему вырос на 12%.

Драгоценные металлы считают привлекательными 50% опрошенных, на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Доля тех, кто выбрал бы акции и облигации, составила 37% — рост на 2% за год.

Популярность криптовалют за год упала на 7%, до 18%. Строительные общества считают выгодными 28% респондентов, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Чехи по-прежнему полагаются на традиционные финансовые инструменты. Срочные вклады упомянули 31% участников опроса. Паевые инвестиционные фонды считают привлекательным инструментом 36%, а дополнительные пенсионные накопления — 32%.

«Мы видим чёткую тенденцию к тому, что люди всё чаще ищут стабильные и безопасные формы оценки своих накоплений. Сбережения и инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы или традиционные банковские продукты преобладают над более рискованными альтернативами, такими как криптовалюты», — прокомментировал управляющий Golden Gate Павел Ржихак.
инвестиции недвижимость
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