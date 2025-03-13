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ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики из-за тарифной войны

Новости и статьи
17 марта 2025
15:00
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики до 3,1% в этом году и 3,0% в следующем. Основной причиной этого является тарифная война, развязанная администрацией президента США Дональда Трампа. В своей сегодняшней оценке организация также заявила, что напряженность в международной торговле приведет к росту инфляции, особенно в Канаде, Мексике и США.
До сих пор организация ожидала, что рост мировой экономики составит 3,3% в этом и следующем году. В анализе не упоминается Чешская Республика, но ранее в этом месяце ОЭСР заявила, что, по ее прогнозам, темпы роста чешской экономики ускорятся до 2,1% в этом году по сравнению с 1% в прошлом.

По мнению ОЭСР, тарифная война особенно затронет Мексику, где валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году снизится на 1,3%. Ранее ожидался рост на уровне 1,2%. В следующем году мексиканская экономика продолжит сокращаться, и ВВП упадет на 0,6% вместо ожидавшегося ранее роста на 1,6%. В Канаде, которая, как и Мексика, пострадает от американских тарифов, экономический рост в этом и следующем году составит 0,7%.

Прежняя оценка предусматривала рост на уровне 2% в оба года.

Тарифная война ударит и по самим Соединенным Штатам: рост их экономики в этом году замедлится до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,4%. Прогноз на следующий год также снижен — до 1,6% с прежней оценки в 2,1%. С другой стороны, ОЭСР повысила оценку экономического роста Китая в этом году до 4,8% по сравнению с прежним ожиданием в 4,7%. Прогноз на следующий год остался прежним — 4,4%.

В настоящее время ОЭСР объединяет 38 стран. Ее учредительный съезд состоялся в сентябре 1961 года.
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