ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики из-за тарифной войны

До сих пор организация ожидала, что рост мировой экономики составит 3,3% в этом и следующем году. В анализе не упоминается Чешская Республика, но ранее в этом месяце ОЭСР заявила, что, по ее прогнозам, темпы роста чешской экономики ускорятся до 2,1% в этом году по сравнению с 1% в прошлом.





По мнению ОЭСР, тарифная война особенно затронет Мексику, где валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году снизится на 1,3%. Ранее ожидался рост на уровне 1,2%. В следующем году мексиканская экономика продолжит сокращаться, и ВВП упадет на 0,6% вместо ожидавшегося ранее роста на 1,6%. В Канаде, которая, как и Мексика, пострадает от американских тарифов, экономический рост в этом и следующем году составит 0,7%.





Прежняя оценка предусматривала рост на уровне 2% в оба года.





Тарифная война ударит и по самим Соединенным Штатам: рост их экономики в этом году замедлится до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,4%. Прогноз на следующий год также снижен — до 1,6% с прежней оценки в 2,1%. С другой стороны, ОЭСР повысила оценку экономического роста Китая в этом году до 4,8% по сравнению с прежним ожиданием в 4,7%. Прогноз на следующий год остался прежним — 4,4%.





В настоящее время ОЭСР объединяет 38 стран. Ее учредительный съезд состоялся в сентябре 1961 года.