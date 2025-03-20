Чистая прибыль группы Air Bank в прошлом году выросла почти на четверть

Активы группы Air Bank в прошлом году увеличились на 23% до 198,2 миллиарда крон. Число клиентов банка возросло на 16% и достигло 1,81 миллиона. Доход группы увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и составил 9,782 миллиарда крон. Кредитный портфель расширился на 16% и составил почти 109,5 миллиарда крон. Депозиты клиентов увеличились на 25% и достигли 169,8 миллиарда крон.



«Мы переживаем рекордный рост как числа клиентов, так и их удовлетворенности. Наши кредиты, которые мы предлагаем клиентам под брендами Air Bank, Zonky и Home Credit, делают нас лидером рынка по объему новых потребительских займов. Наш долгосрочный фокус на цифровых услугах также вносит значительный вклад в наш рост», — сказал генеральный директор и председатель правления Air Bank Михал Стрцула.



В 2024 году Home Credit Чехия и Словакия профинансировал новые кредиты в объеме на 20% больше, чем в 2023 году, а портфель выданных клиентам кредитов вырос на 5,9 миллиарда крон. Количество клиентов увеличилось на 15% и достигло 372 000. Home Credit также завершил крупное приобретение части бизнеса у BNP Paribas Personal Finance SA, которая работала в Словакии под брендом Cetelem.





Air Bank и Home Credit Чехия и Словакия входят в состав PPF Financial Holdings, компании Группы PPF. PPF инвестирует во многие отрасли, от финансовых услуг до телекоммуникаций, СМИ, биотехнологий, недвижимости и машиностроения. PPF работает в Европе, Азии и Северной Америке. Корпоративная структура собственности и управления PPF находится в Нидерландах.