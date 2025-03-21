Проблемы с переплатой за коммунальные услуги? Каковы возможности потребителя

По словам Каролины Валоуховой, руководителя юридической консультационной службы организации потребителей dTest, один из вариантов — подать жалобу на счет, которая должна быть рассмотрена поставщиком энергии в течение 15 дней, в противном случае клиент имеет право на компенсацию.





В случае с газом это 750 крон за каждый день просрочки, но максимальная сумма составляет 7 500 крон. С электричеством сумма возмещения составляет 600 крон в день, но не более 24 000 крон.



Другой вариант — использовать компенсацию в счет оплаты коммунальных услуг.



Вы должны сообщить поставщику, что проводите взаимный вычет, и что вы компенсируете свое требование о возврате переплаты против его требования о будущих авансовых платежах за электроэнергию.



«Если поставщик не собирается возвращать переплату, вы можете письменно уведомить его о том, когда возникла задолженность, в каком размере, и что вы уменьшите свои авансовые платежи на сумму этой задолженности», — сказал Михал Кеборт, пресс-секретарь Управления по регулированию энергетики. Шаблон такого уведомления можно найти на сайте регулятора.



Главное зафиксировать это в письменном виде, а не просто прекратить выплату авансов без ведома поставщика. В противном случае, по словам Кеборта, речь может идти о несанкционированном потреблении, что может привести к отключению точки.



По словам регулятора, существует практика, когда существующий поставщик передает клиента другому, как правило, через сделку, известную как продажа бизнеса. В этом случае долг за неоплаченные переплаты также переходит к новому поставщику.



При невозврате крупной переплаты можно также расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий договора.



Однако, по словам Валоуховой, следует отметить, что отказ от договора вступает в силу с момента доставки поставщику. Поэтому необходимо уже выбрать нового и заключить с ним контракт. Таким образом, потребитель избежит риска остаться на некоторое время без поставщика.



Право на возврат переплаты сохраняется за клиентом и после расторжения договора. В этом случае будет нечего зачесть в счет аванса первоначальному поставщику, и переплату возможно взыскать в принудительном порядке.



«Но для этого необходимо решение суда. Его можно заменить вердиктом о внесудебном урегулировании спора, который можно инициировать в Управлении по регулированию энергетики», — отметил Кеборт.



В этом случае потребитель энергии должен подать жалобу в регулирующий орган, в которой должно быть указано, какое действие произошло и что должно быть предметом решения. Потребитель также должен указать себя, договор и поставщика.



«Затем будет проведено внесудебное урегулирование спора и вынесено решение, которое имеет юридическую силу и может служить основанием для принудительного исполнения», — рассказал пресс-секретарь.



Кроме того, если жалобы на компанию поступают неоднократно, орган власти может инициировать проверку, в результате которой недобросовестный поставщик может быть наказан.