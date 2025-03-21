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Проблемы с переплатой за коммунальные услуги? Каковы возможности потребителя

Новости и статьи
23 марта 2025
15:00
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В последние недели домохозяйства получают от поставщиков счета за электроэнергию. Часто люди обнаруживают, что переплатили по счету. Но иногда поставщики не хотят возвращать деньги или задерживают их. Что делать потребителям?
По словам Каролины Валоуховой, руководителя юридической консультационной службы организации потребителей dTest, один из вариантов — подать жалобу на счет, которая должна быть рассмотрена поставщиком энергии в течение 15 дней, в противном случае клиент имеет право на компенсацию.

В случае с газом это 750 крон за каждый день просрочки, но максимальная сумма составляет 7 500 крон. С электричеством сумма возмещения составляет 600 крон в день, но не более 24 000 крон.

Другой вариант — использовать компенсацию в счет оплаты коммунальных услуг.

Вы должны сообщить поставщику, что проводите взаимный вычет, и что вы компенсируете свое требование о возврате переплаты против его требования о будущих авансовых платежах за электроэнергию.

«Если поставщик не собирается возвращать переплату, вы можете письменно уведомить его о том, когда возникла задолженность, в каком размере, и что вы уменьшите свои авансовые платежи на сумму этой задолженности», — сказал Михал Кеборт, пресс-секретарь Управления по регулированию энергетики. Шаблон такого уведомления можно найти на сайте регулятора.

Главное зафиксировать это в письменном виде, а не просто прекратить выплату авансов без ведома поставщика. В противном случае, по словам Кеборта, речь может идти о несанкционированном потреблении, что может привести к отключению точки.

По словам регулятора, существует практика, когда существующий поставщик передает клиента другому, как правило, через сделку, известную как продажа бизнеса. В этом случае долг за неоплаченные переплаты также переходит к новому поставщику.

При невозврате крупной переплаты можно также расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий договора.

Однако, по словам Валоуховой, следует отметить, что отказ от договора вступает в силу с момента доставки поставщику. Поэтому необходимо уже выбрать нового и заключить с ним контракт. Таким образом, потребитель избежит риска остаться на некоторое время без поставщика.

Право на возврат переплаты сохраняется за клиентом и после расторжения договора. В этом случае будет нечего зачесть в счет аванса первоначальному поставщику, и переплату возможно взыскать в принудительном порядке.

«Но для этого необходимо решение суда. Его можно заменить вердиктом о внесудебном урегулировании спора, который можно инициировать в Управлении по регулированию энергетики», — отметил Кеборт.

В этом случае потребитель энергии должен подать жалобу в регулирующий орган, в которой должно быть указано, какое действие произошло и что должно быть предметом решения. Потребитель также должен указать себя, договор и поставщика.

«Затем будет проведено внесудебное урегулирование спора и вынесено решение, которое имеет юридическую силу и может служить основанием для принудительного исполнения», — рассказал пресс-секретарь.

Кроме того, если жалобы на компанию поступают неоднократно, орган власти может инициировать проверку, в результате которой недобросовестный поставщик может быть наказан.
экономика коммунальные услуги Чехия
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