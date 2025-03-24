Центробанк Чехии обсудит изменение процентных ставок

«Большинство макроэкономических показателей, поступивших после последнего заседания, говорят в пользу паузы. Прежде всего это несколько более высокая инфляция в январе и феврале. Более быстрый рост заработной платы в конце прошлого года также стал инфляционным сюрпризом», — говорит Доминик Русинько, аналитик из ČSOB. Еще одной причиной для осторожности, по его словам, являются внешние события, особенно риск введения тарифов США на европейскую продукцию или влияние ожидаемого увеличения расходов на оборону в Германии.



ЧНБ повысил ключевую процентную ставку до семи процентов на фоне растущей инфляции и начал смягчать денежно-кредитную политику в декабре 2023 года. Текущая процентная ставка находится на самом низком уровне с января 2022 года. Аналитики ожидают, что ЦНБ еще снизит процентную ставку в этом году, но падение не будет значительным, считают они.



Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают кредиты на инвестиции и операции более дорогими для предприятий, в то время как домохозяйства получают более дорогие кредиты на жилье. В то же время более высокие процентные ставки повышают стоимость депозитов на счетах.