Центробанк Чехии обсудит изменение процентных ставок
26 марта 2025
10:00
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Банковское правление Чешского национального банка (ЧНБ) примет сегодня решение об установлении ключевой процентной ставки. Большинство аналитиков ожидают, что совет снова прервет смягчение денежно-кредитной политики и оставит ключевую процентную ставку на уровне 3,75%, как это было в начале февраля. Предыдущую паузу в текущем цикле снижения ставок ЧНБ взял в декабре прошлого года.
«Большинство макроэкономических показателей, поступивших после последнего заседания, говорят в пользу паузы. Прежде всего это несколько более высокая инфляция в январе и феврале. Более быстрый рост заработной платы в конце прошлого года также стал инфляционным сюрпризом», — говорит Доминик Русинько, аналитик из ČSOB. Еще одной причиной для осторожности, по его словам, являются внешние события, особенно риск введения тарифов США на европейскую продукцию или влияние ожидаемого увеличения расходов на оборону в Германии.
ЧНБ повысил ключевую процентную ставку до семи процентов на фоне растущей инфляции и начал смягчать денежно-кредитную политику в декабре 2023 года. Текущая процентная ставка находится на самом низком уровне с января 2022 года. Аналитики ожидают, что ЦНБ еще снизит процентную ставку в этом году, но падение не будет значительным, считают они.
Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают кредиты на инвестиции и операции более дорогими для предприятий, в то время как домохозяйства получают более дорогие кредиты на жилье. В то же время более высокие процентные ставки повышают стоимость депозитов на счетах.
ЧНБ повысил ключевую процентную ставку до семи процентов на фоне растущей инфляции и начал смягчать денежно-кредитную политику в декабре 2023 года. Текущая процентная ставка находится на самом низком уровне с января 2022 года. Аналитики ожидают, что ЦНБ еще снизит процентную ставку в этом году, но падение не будет значительным, считают они.
Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают кредиты на инвестиции и операции более дорогими для предприятий, в то время как домохозяйства получают более дорогие кредиты на жилье. В то же время более высокие процентные ставки повышают стоимость депозитов на счетах.
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