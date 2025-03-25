Депутаты одобрили социальное «суперпособие»

«Суперпособие» будет состоять из четырех частей: жилищного бонуса, пособия на жизнь, жилищного пособия и выплаты на ребенка. В этом оно повторит нынешнюю структуру пособий. По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), преимущество в том, что людям придется подавать не четыре заявления, а только одно.



«Необходимо создать стимулы в социальной системе, чтобы люди в трудоспособном возрасте и здоровые действительно работали», — обосновывает Юречка изменения.



Люди должны будут стараться работать или по крайней мере активно искать работу, чтобы иметь право на деньги. Исключения будут сделаны для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, инвалиды, люди, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи, или родители маленьких детей.



«Суперпособие» будет сопровождаться проверкой средств, чего сейчас нет, например, в случае с детским пособием. В частности, будет оцениваться количество автомобилей или недвижимости в семье заявителя, а также количество денег на текущем или сберегательном счете.



Лицу, проживающему в собственном доме, позволяется иметь 200 000 крон сбережений, а на каждого дополнительного члена семьи лимит увеличивается на 50 000 крон. Например, в случае домохозяйства, состоящего из пяти человек, лимит составит 400 000 крон.



При оценке не учитываются сбережения на старость, строительные сбережения или сбережения для инвалидов в коллекциях или фондах.



Разрешается иметь одну недвижимость, в которой проживает получатель пособия. В течение трех лет ему будет разрешено владеть еще одним объектом недвижимости, например, дачей, после чего он должен будет его продать. Если заявитель не выполнит эти условия, он лишится льготы.



Оппозиция критикует изменения в этом отношении. «Пособие на ребенка — это семейное пособие, поэтому мы полностью смирились с семейной политикой», — заявил Алеш Ючелка (ANO), вице-спикер нижней палаты парламента. «У меня самая большая проблема с тем, что пособия по бедности смешиваются с семейными пособиями», — сказал он.



Предложение о введении теста на нуждаемость было подвергнуто критике в процессе обсуждения, например, Верховным судом и Центральным банком. На самом деле закон обязывает банки предоставлять государственному органу социальной помощи по его запросу информацию о номерах счетов заявителя пособия и членов его семьи, включая статус и изменения. Но критики говорят, что это нарушение банковской тайны.



Все члены коалиции проголосовали за это предложение. Оппозиция воздержалась, потому что не возражала против изменений в принципе, но была обеспокоена тем, что не прошли ее поправки, смягчающие, например, условия для уязвимых людей.



У реформы много критиков. Например, они говорят, что стандарты для жилищного элемента пособия слишком низкие. Они также критикуют тот факт, что семья будет наказана, если ребенок пропустит школу.



Кроме того, споры вызывает тот факт, что неизвестно, сколько будут получать льготники и как это изменится по сравнению с нынешней ситуацией. «У нас нет калькулятора, который позволил бы нам сравнить сегодняшнюю ситуацию с предлагаемой. Я даже не хочу верить, что у министерства нет такого калькулятора. Мне кажется, что министр просто скрывает это, что он не хочет сказать нам, каковы будут реальные последствия, потому что для некоторых типов домохозяйств и некоторых типов семей последствия будут существенными — на несколько тысяч крон меньше, чем сегодня», — раскритиковала вице-спикер палаты Ольга Рихтерова. Юречка оправдывался, говоря, что не может быть калькулятора, если неизвестно, какие поправки пройдут.



По расчетам министерства, влияние предложения правительства на бюджет варьировалось от сокращения расходов примерно на 2,5 миллиарда крон до увеличения примерно на 7,4 миллиарда крон.