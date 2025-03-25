На этот раз мы не будем снижать ставки. Риски растут, говорит глава Центробанка Чехии

Правление Чешского национального банка ( ЧНБ ) приняло решение об установлении процентных ставок и, как и ожидалось, вновь прервало смягчение денежно-кредитной политики и оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75 процента.





Все семь членов совета проголосовали за это решение. Предыдущую паузу в текущем цикле снижения ставок ЧНБ взял в декабре прошлого года.





После заседания правления ЧНБ крона укрепилась по отношению к евро до самого сильного уровня с июня прошлого года — 24,87 чешских крон/евро. По отношению к доллару она сегодня не изменилась и составила 23,07 чешских крон/доллар.





На возможность сохранения ставок на прежнем уровне намекали и некоторые члены правления банка в своих выступлениях в СМИ в последние недели. Например, член правления Ян Кубичек в интервью агентству Reuters на прошлой неделе заявил, что предпочел бы приостановить снижение ставок. По его мнению, инфляционные риски все еще сохраняются.





Якуб Сейдлер, новый член совета директоров, также высказался в пользу осторожного подхода. В интервью Bloomberg он указал на неопределенность ситуации в мире, напряженность в торговле и сохраняющееся ценовое давление в секторе услуг. По его мнению, было бы разумно сохранять монетарную политику несколько более жесткой, пока ситуация не успокоится.





В своем выступлении глава ЧНБ Алеш Михл предупредил о растущих повышательных рисках для инфляции, включая усиление роста цен на услуги.





«В частности, рост цен на услуги остается повышенным, что отражает как прошлые шоки на издержки, так и нынешний быстрый рост заработной платы в этом секторе», — сказал Михл. Он также упомянул о вновь появившихся рисках из-за рубежа, в основном связанных с торговыми отношениями.





«С момента последнего заседания по денежно-кредитной политике значительно возросли риски, связанные с повышением пошлин по всему миру. Возможное введение ответных пошлин на импорт из США будет работать в направлении повышения цен на импортную продукцию», — добавил он.





По его словам, при принятии решения Совет директоров также принял во внимание объявленные меры налогово-бюджетного стимулирования в Германии, которые могут снизить риск значительного спада в экономике этой страны. Действительно, Германия недавно одобрила комплексный финансовый пакет, предусматривающий выделение сотен миллиардов евро на инвестиции в оборону и инфраструктуру.





Главный экономист Patria Finance Ян Буреш по-прежнему считает возможности для дальнейшего снижения процентных ставок довольно ограниченными.



«Однако мы считаем, что ЧНБ еще не сказал последнего слова, и стандартное снижение ставки на 25 базисных пунктов произойдет на майском заседании, когда будет готов новый макроэкономический прогноз. Последующая корректировка ставки до 3,25 процента остается в игре, если ценовое давление ослабнет быстрее и/или восстановление роста будет медленнее, чем ожидалось», — сказал он.





Экономист Komerční banka Яна Штеккерова ожидает еще три снижения ставки в этом году — в мае, августе и ноябре. «На всех этих заседаниях у правления будет новый прогноз, который должен убедить его в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню в 2 процента», — пояснила она.





По словам представителей центрального банка, нынешняя турбулентность на экономической и геополитической арене вносит значительную неопределенность. Поэтому дальнейшие шаги ЧНБ будут в значительной степени зависеть от новых данных и оценки текущих геополитических рисков, считает Штекер.





Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. При более высоких процентных ставках предприятиям становится дороже брать кредиты на инвестиции и операции, а домохозяйствам — на жилье. В то же время более высокие процентные ставки увеличивают рост стоимости депозитов на счетах.