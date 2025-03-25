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Импорт газа из России в ЕС вырос в прошлом году

Новости 420on
27 марта 2025
11:30
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Импорт российского газа в Европейский союз в прошлом году вырос на 18 процентов, несмотря на план блока по постепенному отказу от поставок ископаемого топлива из России к 2027 году. Основной вклад в этот рост внесли Италия, Чехия и Франция, говорится в аналитическом исследовании института Ember.
«Скандально, что ЕС по-прежнему импортирует российский газ», — считает аналитик Ember Павел Чижак. 

«Вместо того чтобы инвестировать в реальные решения, такие как возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, чтобы отвязаться от российского импорта, страны-члены тратят деньги на дорогостоящие мощности по производству СПГ (сжиженного природного газа), которые даже не будут использоваться», — добавил он.

Импорт вырос в прошлом году, хотя спрос на энергию не увеличился. Анализ также показывает, что ЕС планирует увеличить мощности по импорту СПГ на 54%, хотя ожидается, что спрос на импорт газа останется стабильным до 2030 года, и даже несмотря на наличие альтернативных решений. Считается, что это чревато созданием избыточной инфраструктуры.

«Импорт российского СПГ бьет рекорды. Этому есть несколько причин, но самая главная — ценовая привлекательность. Этот бизнес очень прагматичен, и импортеров не слишком волнует, будет ли прием российского газа политически проблематичным или нет. Импортеры экономически рациональны, и если нет юридических препятствий, таких как эмбарго, то они сосредоточатся на импорте более дешевого российского газа. Такой подход подкрепляется растущим спросом в Европе», — говорит аналитик XTB Иржи Тылечек.

Аналитик оценивает европейский подход как лицемерие: политики, с одной стороны, делают вид, что торговли с Россией нет, а с другой — не оставляют частным компаниям возможности прекратить торговлю. По его словам, рост импорта подчеркивает сохраняющиеся проблемы в области энергетической безопасности Европы.

Альтернативный источник газа

Эмбер также предупреждает, что даже поставки из зарубежных источников за пределами России могут быть не совсем безопасными. Хотя Соединенные Штаты наращивают свои мощности по экспорту СПГ, полагаться на их поставки рискованно из-за роста геополитической напряженности, считают в институте.

Европейский союз предложил планы по финансированию зарубежной инфраструктуры СПГ и заключению долгосрочных контрактов в качестве способа постепенного отхода от российского газа, но это может привести к дальнейшей зависимости от потенциально ненадежных экспортеров, предупреждает Эмбер.

В докладе института также говорится, что импорт российского газа увеличился, несмотря на намерение Европейской комиссии покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива к 2027 году. В анализе отмечается, что у ЕС до сих пор нет ни юридически обязывающей цели, ни опубликованного плана по этому вопросу. Страны-члены ЕС могут импортировать российский газ через различные лазейки даже при наличии ограничений, например, через использование теневых судов или косвенные закупки.
Татьяна Миндекова, соавтор анализа, добавила, что без политики, направленной на ограничение поставок российского газа в страны-члены, ЕС рискует вновь увеличить свою зависимость от российских поставок в этом году.
газ Евросоюз Чехия
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