Чехи стали беднее по сравнению с Европой. Даже состоятельные люди предпочитают скидки

Доля дисконтов, по которой Чехия занимает первое место в Европе, относится к самым распространенным местам покупки, то есть к супермаркетам, магазинам-дискаунтерам и гипермаркетам. В других торговых точках скидки меньше — например, 40% в аптечных сетях и «всего» 26% у товаров повседневного спроса через Интернет.





Люди с более высоким уровнем дохода сегодня чаще, чем раньше, ищут скидки, заметили в Kupi.cz.





Инструмент NetMonitor, измеряющий трафик в чешском Интернете, показывает увеличение посещаемости скидочного портала почти на две пятых с начала прошлого года до примерно 2,5 миллионов пользователей в месяц.



«Благодаря росту цен на продукты питания на чешском рынке, Kupi.cz стали посещать даже те, кто раньше не интересовался скидками и предложениями в листовках, что положительно сказалось на нашем трафике», — говорит Властимил Якимич, менеджер по развитию бизнеса Seznam.cz и Kupi.cz.



По словам Якимича, недавний рост цен на продукты питания и инфляция также являются причиной того, что все больше людей с более высокими доходами интересуются скидками.



«Социально-экономический профиль пользователей Kupi.cz даже выше среднего по Чехии в целом. Мы видим, что самые высокие социально-экономические рейтинги в соответствии с социально-экономической классификацией ABCDE на Kupi.cz на 10% выше, чем у населения Чехии. Мы также знаем, что 89% наших пользователей принимают финальные решения о покупке, а 61% относится к среднему и высшему классу», — резюмировал он.





Покупатели охотнее переплачивают в электронных магазинах. Несмотря на относительно низкую долю скидок, продажи в них выросли в прошлом году больше всего (на 25%), но снизились в гипермаркетах (-1%) и на обычном рынке (-2%).





Данные компании NIQ показывают, что сетевые магазины являются важнейшим каналом сбыта в продуктовых и аптечных магазинах. Их доля на рынке составляет 74%, при этом доминирующее положение занимают супермаркеты и дискаунтеры (42%).





Продолжилась тенденция роста популярности частных марок, то есть товаров, продаваемых сетями под собственным брендом, где они имеют больший контроль не только над маркетинговыми расходами, но и над дизайном или рецептурой.





В отличие от скидок, которые достигли своего потолка, «частные марки» продолжали развиваться и в 2024 году. По данным NIQ, их доля в продуктовых и аптечных сетях выросла с 27 до 28%.





Исследование ясно показывает, что их главные преимущества — более выгодные ценники по сравнению с брендовыми товарами и «отличное соотношение цены и качества». В совокупности стоимость важна для 80% потребителей, когда речь идет о частной марке. Напротив, те, кто их не покупают, чаще всего указывают на ограниченный выбор и неясное происхождение. Меньшую часть потребителей отпугивает тот факт, что частные марки слишком дешевы.





Молоко со вкусом под частной маркой в среднем на 30% дешевле, детское питание и туалетная бумага — на 28%, масла и маргарин — на 14%, а яйца — на 10%.





Ассоциация торговли и туризма сообщает, что средняя экономия на частных марках того же качества составляет 26,5%. По словам президента Томаша Прузы, молодое поколение отказывается платить за дорогие бренды. Еще одна тенденция сегодняшнего дня — снижение лояльности к одному бренду или одной торговой точке.





Наводнение торговли скидками и частными марками уже давно не устраивает Продовольственную палату.



«Частные торговые марки — это большая болевая точка для ритейла. Производителей постоянно подталкивают к снижению цен», — заявила глава палаты Дана Вечержова на конференции, посвященной будущему сельского хозяйства. Она также отметила, что ошибкой является то, что производитель не указывается на этих марках. Так часто бывает, но это касается не всех продуктов. Некоторые производители продуктов питания сами не хотят, чтобы их имя появлялось на этикетках сетей.





По данным NIQ, за последние два года чехи стали беднее

Средний располагаемый доход в Чехии в 2024 году снизился за год с 14 274 евро до 14 106 евро, а по отношению к среднему показателю по Европейскому союзу этот показатель падает уже второй год подряд.



Тенденцией в сфере быстрорастущих потребительских товаров является рост категории косметических и «здоровых» продуктов питания. По данным NIQ, в прошлом году продажи органических продуктов выросли в семь раз по сравнению с предыдущим годом, безглютеновых продуктов — на 52%, вегетарианских — на 93%, а веганских — на 189%.



Кроме того, потребителей привлекала «магия» молочных десертов, название которых обращало внимание на повышенное содержание в них белка: расходы на них выросли почти в три раза.



В пищевой промышленности, по данным Торговой ассоциации, ускоряется процесс корректировки рецептов, так называемых реформулировок, с целью, например, снижения содержания жира, сахара и соли. Здоровые продукты, будь то овощи, фрукты, здоровые готовые блюда или растительные альтернативы, получают все больше места на полках и более широкую представленность. С другой стороны, количество блюд «фаст-фуда» сокращается.