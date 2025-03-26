Škoda Group поставит 46 троллейбусов в немецкий Эсслинген

«Мы считаем, что новые троллейбусы Škoda будут способствовать достижению цели, поставленной городом Эсслинген, то есть эксплуатации городского транспорта, на 100% свободного от выбросов. Это будет совместная работа над ключевыми инновациями, ведущими к развитию экологически чистой мобильности», — сказал Карел Майер, председатель правления Škoda Electric группы Škoda. По словам мэра Эсслингена Маттиаса Клопфера, город с населением около 100 000 человек станет одним из первых в Германии, где после поставки экологичных автомобилей местный транспорт не будет содержать вредных выбросов.



«Когда речь идет об экологичной мобильности, мы являемся одними из абсолютных пионеров в Германии. Фактически, именно наша муниципальная транспортная компания вносит значительный вклад в достижение общей климатической нейтральности нашего города к 2040 году», — сказал бургомистр.



«Поставка 46 троллейбусов будет осуществлена до конца 2026 года. Общий объем заказа без опциона на 15 троллейбусов составляет 41,426 миллиона евро (более 1,03 миллиарда крон)», — сказал Швехла. Во всех транспортных средствах будут установлены аккумуляторы, которые позволят автономно работать на расстоянии до 25 километров. Троллейбусы также будут оснащены рекуперативной технологией, при которой аккумуляторы заряжаются энергией торможения, например, при движении на спуске. В комплект поставки входит полное сервисное обслуживание.



Троллейбусы будут изготовлены по индивидуальному заказу для транспортной компании Эсслингена. По словам Швехлы, внесенные изменения еще больше повысят комфорт пассажиров и предложат некоторые функции, более характерные для междугороднего транспорта. Более короткий Škoda 32Tr будет двухдверным, а сочлененный Škoda 33Tr — трехдверным. Все автомобили получат более удобные сиденья. Они также будут оснащены электрическим пандусом для посадки колясок или инвалидов-колясочников, а также информационными системами и доступом в интернет.



Более длинные сочлененные транспортные будут иметь два двигателя с двумя ведущими осями — средней и задней, что обеспечит лучшие динамические характеристики и облегчит движение по холмистой местности или в плохую погоду. Кроме того, они будут оснащены современной диагностикой, включая удаленный доступ к сервису для технической и ремонтной команды.



Эсслинген расширяет свою 29-километровую троллейбусную сеть дополнительными пятью километрами путей и станет одним из первых городов Германии с городским транспортом без выбросов, сказал Швехла. Благодаря обширной сети маршрутов с троллейбусами все линии транспортной компании могут обслуживаться исключительно троллейбусами, работающими на экологически чистой электроэнергии от городской компании SWE.



Škoda Electric — крупнейший в Европе производитель троллейбусов, поставивший более 14 500 троллейбусов в Европу, Азию и США. Она также производит электробусы, тяговые приводы и двигатели, трамваи, электропоезда, вагоны метро и шахтные вагоны.