ЕС может ввести плату за услуги PayPal в ответ на тарифы Трампа

По словам пресс-секретаря Европейской комиссии Улофа Гилла, Брюссель готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт автомобилей. Эти меры должны вступить в силу в апреле. Кроме того, 2 апреля Вашингтон может объявить о новых тарифах, что, по мнению европейских чиновников, вынудит ЕС принять дополнительные контрмеры.





Ранее, 12 марта, США уже ввели 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия. В ответ Евросоюз объявил о планах наложить пошлины на американские товары общей стоимостью 26 миллиардов евро.



Изначально контрмеры планировалось вводить поэтапно — с 1 и 13 апреля, однако теперь Брюссель решил применить их одновременно начиная с 13 апреля.





Решение о возможной комиссии для PayPal может стать частью широкой стратегии ЕС по защите европейских экономических интересов.