ЕС может ввести плату за услуги PayPal в ответ на тарифы Трампа
28 марта 2025
16:30
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Европейский союз рассматривает возможность введения комиссии для компании PayPal в качестве ответа на новые американские тарифы. Об этом в пятницу заявил член Европейского парламента Бернд Ланге, возглавляющий комитет по международной торговле, сообщает Reuters.
По словам пресс-секретаря Европейской комиссии Улофа Гилла, Брюссель готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт автомобилей. Эти меры должны вступить в силу в апреле. Кроме того, 2 апреля Вашингтон может объявить о новых тарифах, что, по мнению европейских чиновников, вынудит ЕС принять дополнительные контрмеры.
Ранее, 12 марта, США уже ввели 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия. В ответ Евросоюз объявил о планах наложить пошлины на американские товары общей стоимостью 26 миллиардов евро.
Изначально контрмеры планировалось вводить поэтапно — с 1 и 13 апреля, однако теперь Брюссель решил применить их одновременно начиная с 13 апреля.
Изначально контрмеры планировалось вводить поэтапно — с 1 и 13 апреля, однако теперь Брюссель решил применить их одновременно начиная с 13 апреля.
Решение о возможной комиссии для PayPal может стать частью широкой стратегии ЕС по защите европейских экономических интересов.
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