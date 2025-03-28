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Цена на золото взлетела до нового рекорда, превысив 3100 долларов за унцию

Новости и статьи
31 марта 2025
18:00
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Цена на золото поднялась до нового рекордного уровня, впервые превысив отметку 3 100 долларов (более 71 000 крон) за тройскую унцию (31,1 грамма). Инвесторы используют желтый металл в качестве безопасного пристанища на фоне опасений по поводу негативных экономических последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 7:30 по среднеевропейскому времени цена на золото выросла примерно на 0,8% и находилась вблизи отметки 3 110 долларов за тройскую унцию. Таким образом, с начала этого года она выросла более чем на 18%, согласно данным на сайте Bloomberg.

Трамп заявил, что ответные тарифы, которые он планирует ввести на этой неделе, будут распространяться на все страны. В феврале президент США уже подписал меморандум о введении. Они будут отражать уровень пошлин, которые другие страны применяют к импортируемым из США товарам.

«Если тарифная политика окажется не такой жесткой, как опасаются рынки, то цена на золото может начать падать», — сказал аналитик Тим Уотерер из KCM, по данным Reuters.
золото инвестиции В мире США
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