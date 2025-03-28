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ЧНБ зафиксировал рекордную прибыль. В 2024 году он получил более 151 миллиарда крон

Новости и статьи
31 марта 2025
16:30
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Чешский национальный банк получил рекордную прибыль в основном за счет ослабления курса кроны по отношению к доллару США. Однако инвестиции в акции и золото также принесли неплохой доход. В то же время он снизил процентные ставки на обязательные резервы банков.
Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году правильно разыграл свои карты и сумел показать рекордную чистую прибыль — 151,4 миллиарда крон.

Большая часть дохода была получена благодаря снижению курса кроны по отношению к евро и доллару, что увеличило стоимость валютных резервов в кронах. Таким образом, прибыль от курсовой разницы составила 137 миллиардов крон. Два года назад по той же причине был зафиксирован рекордный убыток в размере почти 412 миллиардов крон.

«Баланс более раздутый, у нас огромный объем валютных резервов. Поэтому мы в значительной степени подвержены курсовому риску», — говорит Ян Кубичек, член правления ЧНБ.

Таким образом, обменный курс оказывает существенное влияние на работу центрального банка. «Большая часть снижения курса произошла по отношению к доллару. Мы не надеемся повторить это в текущем году», — сказал Кубичек.

Однако инвестиции ЧНБ в акции и золото, цены на которые выросли в прошлом году, также окупились.

Помимо борьбы с инфляцией, ЧНБ хочет сосредоточиться на долгосрочной прибыльности. В прошлом году инфляция составила в среднем 2,4%, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

«За два года мы снизили инфляцию с 17,5% до целевого показателя в 2% в феврале 2024 года», — сказал глава ЧНБ Алеш Михл. Однако он отметил, что для банка также важно зарабатывать: «Мы смотрим, как выйти из экономических потерь, доставшихся нам в наследство от предыдущего правления. Наша цель — заложить основы долгосрочного прибыльного центрального банка для будущих поколений».
Чехия банки
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