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У Чехии осталось запасов нефти всего на 60 дней из-за перебоев в работе российских нефтепроводов

Новости 420on
1 апреля 2025
10:30
608
Два месяца. Именно столько продержится экономика, если в Чехию перестанет поступать нефть и страна будет вынуждена полагаться только на стратегические запасы. Обычно они хранятся в Государственном управлении материальных резервов на уровне 90 дней. Однако одна треть запасов компенсировала недостаток поставок из России в начале марта.
В связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» 4 марта Управление материальных резервов предоставило компании Orlen Unipetrol 330 000 тонн сырой нефти, что составляет примерно треть от общего объема запасов. Эта компания управляет двумя чешскими нефтеперерабатывающими заводами в Кралупах-над-Влтавой и Литвинове.

«Чтобы обеспечить снабжение НПЗ в Литвинове и производство топлива на нем до тех пор, пока он не будет обеспечен альтернативными нефтяными смесями по трубопроводу TAL/IKL через море, мы обратились в Управление материальных резервов с просьбой предоставить нам нефть», — говорится в сообщении компании в сети X.

По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчека (STAN), поставки прекратились из-за неосуществленных платежей между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками. Платежи пришлось прекратить из-за проблем, возникших в связи с последним пакетом санкций, введенных против России США.

По словам пресс-секретаря Orlen Unipetrol Павла Кайдла, в настоящее время производство топлива на обоих НПЗ работает на полную мощность. С тех пор нефтеперерабатывающая компания использовала значительную часть нефти.

«Компания Orlen Unipetrol уже использовала половину нефти, которую мы предоставили ей с согласия правительства. Другого займа не предвидится, Orlen Unipetrol уже обеспечил свои поставки по трубопроводу TAL, но если для стабилизации чешского топливного рынка потребуется выпустить дополнительные запасы, мы готовы к этому», — сказал Павел Швагр, председатель Государственного управления материальных резервов.

По словам осведомленного источника, компания сейчас решает, будет ли она в конечном итоге использовать весь нефтяной кредит или сможет заменить недостаток российской нефти увеличением поставок по трубопроводу TAL из Триеста (Италия). «Пока что они перекачивают нефть из двух из четырех резервуаров. Но как только они начинают качать из одного резервуара, они должны использовать весь резервуар», — сказал источник.

Замены уже поступают в резервы

Благодаря модернизации трубопровода TAL, проведенной за последние два года в рамках проекта TAL Plus, удалось увеличить его пропускную способность таким образом, что в Чехию ежегодно может поступать около восьми миллионов тонн нефти, что вдвое больше нынешнего объема. Этот объем покроет весь годовой спрос на сырую нефть. Первый танкер, который будет осуществлять поставки в рамках расширенной операции, прибыл в Триест на прошлой неделе и, как ожидается, достигнет Чехии во второй половине апреля. Импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба», судя по всему, больше не планируется.

По словам Швагра, когда Orlen Unipetrol вернет нефть, это будет уже не российская нефть, а сорт легкой азербайджанской нефти Azeri Light из Каспийского моря. Она перерабатывается в основном на нефтеперерабатывающем заводе в Кралупах-над-Влтавой. Это означает, что материальные запасы будут состоять не только из российской нефти, как раньше, а на треть из нефти из других стран.

Согласно договору, Orlen Unipetrol должна вернуть заимствованную нефть к концу августа. Таким образом, возможно, что Чешская Республика вновь будет располагать 90-дневными государственными запасами нефти только через пять месяцев.
Чехия Россия
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