Дефицит государственного бюджета Чехии в первом квартале превысил 91 миллиард крон
1 апреля 2025
14:40
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Дефицит государственного бюджета в первом квартале достиг 91,2 миллиарда крон, увеличившись по сравнению с февральским показателем в 68,6 миллиарда крон, сообщило Министерство финансов. Это четвертый по величине мартовский дефицит за все время существования Чешской Республики: в прошлом году за тот же период он составил 105 миллиардов крон.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) приветствовал улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом, заявив, что эффект от пакета мер по консолидации экономики дает о себе знать.
Доходы бюджета за первые три месяца этого года достигли 476,4 миллиарда крон, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало повышение сборов большинства налогов и обязательных страховых взносов. Расходы за первый квартал составили 567,6 миллиарда крон, что на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года.
«Сокращение дефицита в первом квартале по сравнению с предыдущим годом ясно показывает положительное развитие экономики государства и то, что шаги правительства по улучшению состояния государственных финансов работают. Полный эффект от принятых мер по консолидации станет очевиден в ближайшие месяцы во время ежегодного налогового расчета», — сказал Станюра.
Доходы бюджета за первые три месяца этого года достигли 476,4 миллиарда крон, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало повышение сборов большинства налогов и обязательных страховых взносов. Расходы за первый квартал составили 567,6 миллиарда крон, что на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года.
«Сокращение дефицита в первом квартале по сравнению с предыдущим годом ясно показывает положительное развитие экономики государства и то, что шаги правительства по улучшению состояния государственных финансов работают. Полный эффект от принятых мер по консолидации станет очевиден в ближайшие месяцы во время ежегодного налогового расчета», — сказал Станюра.
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