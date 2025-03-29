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Дефицит государственного бюджета Чехии в первом квартале превысил 91 миллиарда крон

Новости 420on
1 апреля 2025
14:40
33
Дефицит государственного бюджета в первом квартале достиг 91,2 млрд чешских крон, увеличившись по сравнению с февральским показателем в 68,6 млрд чешских крон, сообщило Министерство финансов. Это четвертый по величине мартовский дефицит за все время существования Чешской Республики: в прошлом году за тот же период он составил 105 миллиардов чешских крон.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) приветствовал улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом, заявив, что эффект от пакета мер по консолидации экономики дает о себе знать.

Доходы бюджета за первые три месяца этого года достигли 476,4 млрд чешских крон, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало повышение сборов большинства налогов и обязательных страховых взносов. Расходы за первый квартал составили 567,6 миллиарда чешских крон, что на 2,4 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

«Сокращение дефицита в первом квартале по сравнению с предыдущим годом ясно показывает положительное развитие экономики государства и то, что шаги правительства по улучшению состояния государственных финансов работают. Полный эффект от принятых мер по консолидации станет очевиден в ближайшие месяцы во время ежегодного налогового расчета», - сказал Станюра.
Чехия бюджет
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