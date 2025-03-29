Дефицит государственного бюджета Чехии в первом квартале превысил 91 миллиарда крон

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) приветствовал улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом, заявив, что эффект от пакета мер по консолидации экономики дает о себе знать.



Доходы бюджета за первые три месяца этого года достигли 476,4 млрд чешских крон, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало повышение сборов большинства налогов и обязательных страховых взносов. Расходы за первый квартал составили 567,6 миллиарда чешских крон, что на 2,4 процента больше, чем за тот же период 2024 года.



«Сокращение дефицита в первом квартале по сравнению с предыдущим годом ясно показывает положительное развитие экономики государства и то, что шаги правительства по улучшению состояния государственных финансов работают. Полный эффект от принятых мер по консолидации станет очевиден в ближайшие месяцы во время ежегодного налогового расчета», - сказал Станюра.