Штраф за шварцсистему грозит и «работнику». Начинаются проверки в сфере строительства и ИТ

Каждый шестой житель Чехии является индивидуальным предпринимателем. Однако это далеко не всегда реальный бизнес, поскольку некоторые лица, работающие на основании торговой лицензии, практикуют так называемую «шварцсистему». Желание государственных органов бороться с этим менялось с течением времени, поэтому практика зависимой работы на основании торговой лицензии вместо стандартных трудовых отношений имеет сильные традиции в чешской экономике.



В соответствии с Трудовым кодексом зависимая работа может выполняться только в рамках основных трудовых отношений, то есть либо по трудовому договору, либо по одному из договоров о работе, выполняемой вне рамок трудовых отношений. Если отношения между компанией и самозанятым лицом имеют все или некоторые признаки зависимой работы и при этом между сторонами нет соответствующего трудового договора или одного из соглашений, характер таких правоотношений может быть оценен как выполнение нелегальной работы физическим лицом, так называемая «шварцсистема», — говорит Катержина Сучанова из EY Law.



«Физлица и их работодатели долгое время пользовались преимуществами простоты системы и низких взносов. Однако по мере того, как законодатель постепенно уравнивает наем контрактных работников с классическими работниками с трудовыми договорами, эти преимущества постепенно исчезают», — говорит Якуб Шотник, адвокат и партнер консалтинговой компании Rödl & Partner.



Поэтому в этом году трудовые инспекции и налоговая служба сосредоточатся на борьбе с шварцсистемой.



Инспекторы хорошо обучены выявлять различные признаки зависимого труда в отношениях между компанией и самозанятым работником.



«Проверки региональных инспекций труда в последнее время стали более строгими и целенаправленными. В начале этого года они даже получили дополнительные полномочия, которые позволяют инспекции быть более тесно связанной с налоговой службой», — отмечает Шотник.



Выявить проблемные трудовые отношения можно не только на основании представленных письменных документов, например, договора о сотрудничестве или трудового договора, но и на основании подробного анализа конкретных взаимоотношений.



«Такой анализ обычно проводится непосредственно в компании, и ключевую роль играют вопросы, адресованные не только компании и самозанятому лицу, но и другим сотрудникам компании, которые вступают в контакт с самозанятым лицом», — отмечает Катержина Суханова. На практике часто можно столкнуться с ситуацией, когда, независимо от условий взаимоотношений между компанией и самозанятым лицом, другие сотрудники воспринимают работника-аутсорсера как штатного сотрудника и без колебаний сообщают об этом инспекторам во время проверки.



После вступления в силу поправки к Закону об инспекции труда 1 января 2025 года инспекторам, например, было разрешено производить аудио- и визуальные записи без ведома проверяемых лиц во время проверок и их подготовки. Инспекции также получили возможность запрашивать у налогового администратора ключевую информацию, необходимую для выявления незаконной работы, при условии, что предоставление информации не должно подрывать надлежащее исполнение налогового администрирования.



Какое наказание предусмотрено для шварцсистемы



Если Государственная инспекция труда придет к выводу, что договорные отношения просто скрывают незаконное выполнение работы, она может наложить штраф как на компанию, так и на самозанятое лицо. В настоящее время за нелегальную работу самозанятые лица могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн чешских крон.



Компания, допустившая проведение нелегальных работ , может быть оштрафована на сумму до десяти миллионов крон, но не менее 50 000. Кроме того, компании может быть запрещена деятельность на срок не более двух лет, или к ней могут быть применены репутационные санкции в виде публикации решения о правонарушении на официальном стенде Государственной инспекции труда сроком на один год.



По мнению Шотника, более тесная связь между трудовыми инспекциями и налоговой службой также означает, что подобные правонарушения будут чаще рассматриваться не только на уровне трудового законодательства, но и на налоговом уровне. Таким образом, это может повысить результативность налоговых проверок.



Где чаще всего проводятся проверки шварцсистемы



В настоящее время проверки налоговой инспекции или инспекции труда проводятся в основном в тех областях, где есть подозрения в нарушении законодательства — как правило, там, где существует высокая степень гибкости, сезонности или проектной работы. Речь идет об IT-секторе, маркетинге, строительстве, гостиничном бизнесе и общественном питании, а также, например, о розничной торговле.



«Однако практика принятия решений чешских судов допускает, что некоторые отношения между компанией и самозанятым лицом могут иметь значительную часть характеристик зависимой работы, но при этом не являться зависимой работой. И наоборот, признаки зависимого труда могут быть минимальными, а результатом проверки станет выполнение нелегальной работы и соответствующие санкции», — пояснила Суханова. Вывод о том, что выполняется нелегальная работа, всегда зависит от решения соответствующей трудовой инспекции или суда в каждом конкретном случае.