Глава МИД Чехии: Россия уже задолжала Чехии 100 млн крон арендной платы
2 апреля 2025
10:00
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Россия задолжала Чешской Республике более 100 миллионов чешских крон за аренду недвижимости и в настоящее время контролирует более 80 домов и квартир в Чешской Республике. Министр иностранных дел Ян Липавский сообщил серверу Odkryto.cz. Иск против России был подан Дипломатической службой, вспомогательной организацией МИД, в Городской суд Праги в июле 2023 года с требованием вернуть неосновательное обогащение за последние три года в размере более 53 миллионов чешских крон.
«Сейчас мы подаем на них в суд, сумма уже составляет 100 миллионов чешских крон», — сказал Липавский в интервью серверу.
В мае 2023 года чешское правительство отменило девять постановлений 1970-1980-х годов, в соответствии с которыми бывшему Советскому Союзу передавались в безвозмездное пользование земли для дипломатических целей. «То, что они не платили аренду при социализме, я еще могу понять. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и через тридцать лет после революции», — отметил сегодня Липавский.
Ранее Липавский сообщил, что Россия владеет 42 зданиями в Чехии, все из которых она когда-то называла используемыми в дипломатических целях. Однако в ходе проверки, по словам министра, выяснилось, что десятки из них не служат заявленным целям. Из документа, запрошенного Чешским агентством печати в июне 2023 года в соответствии с законом о свободе информации, следует, что земля, за которую чешское государство требует от России арендную плату, занята комплексом многоквартирных домов на Швайгеровой улице в Праге и зданиями бывших российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.
В мае 2023 года чешское правительство отменило девять постановлений 1970-1980-х годов, в соответствии с которыми бывшему Советскому Союзу передавались в безвозмездное пользование земли для дипломатических целей. «То, что они не платили аренду при социализме, я еще могу понять. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и через тридцать лет после революции», — отметил сегодня Липавский.
Ранее Липавский сообщил, что Россия владеет 42 зданиями в Чехии, все из которых она когда-то называла используемыми в дипломатических целях. Однако в ходе проверки, по словам министра, выяснилось, что десятки из них не служат заявленным целям. Из документа, запрошенного Чешским агентством печати в июне 2023 года в соответствии с законом о свободе информации, следует, что земля, за которую чешское государство требует от России арендную плату, занята комплексом многоквартирных домов на Швайгеровой улице в Праге и зданиями бывших российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.
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