Глава МИД Чехии: Россия уже задолжала Чехии 100 млн крон арендной платы

«Сейчас мы подаем на них в суд, сумма уже составляет 100 миллионов чешских крон», — сказал Липавский в интервью серверу.



В мае 2023 года чешское правительство отменило девять постановлений 1970-1980-х годов, в соответствии с которыми бывшему Советскому Союзу передавались в безвозмездное пользование земли для дипломатических целей. «То, что они не платили аренду при социализме, я еще могу понять. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и через тридцать лет после революции», — отметил сегодня Липавский.



Ранее Липавский сообщил, что Россия владеет 42 зданиями в Чехии, все из которых она когда-то называла используемыми в дипломатических целях. Однако в ходе проверки, по словам министра, выяснилось, что десятки из них не служат заявленным целям. Из документа, запрошенного Чешским агентством печати в июне 2023 года в соответствии с законом о свободе информации, следует, что земля, за которую чешское государство требует от России арендную плату, занята комплексом многоквартирных домов на Швайгеровой улице в Праге и зданиями бывших российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.