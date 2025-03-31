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Безработица в ЕС в феврале снизилась, а в Чехии выросла

Новости и статьи
2 апреля 2025
15:00
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Уровень безработицы в странах Европейского союза снизился до 5,7% в феврале с 5,8% в январе, согласно сезонно скорректированным данным. Об этом говорится в отчете статистического бюро ЕС Евростат. Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Польше — 2,6%. В Чешской Республике он увеличился до 2,7%. Евростат использует другую методологию, чем Чешское бюро труда.
Безработица в Чехии составила 2,7%, как и на Мальте. Это второй самый низкий показатель после Польши. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Испании — 10,4%.

В еврозоне уровень безработицы составил 6,1%, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем. Это также минимальный показатель за всю историю еврозоны начиная с 1999 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы в странах с евро останется на уровне 6,2%, сообщает Trading Economics. В феврале прошлого года в ЕС он составлял 6,1%, а в еврозоне — 6,5%.

По оценкам Евростата, в феврале в ЕС без работы оставались 12,677 миллиона человек, из которых 10,580 миллиона — в еврозоне. По сравнению с январем количество безработных в ЕС снизилось на 131 000 человек, а в еврозоне — на 70 000. В годовом выражении число безработных уменьшилось на 643 000 человек как в ЕС, так и в еврозоне.

Среди молодежи уровень безработицы в ЕС в феврале снизился до 14,5% с 14,6% в январе, тогда как в еврозоне вырос на 0,1 п.п. до 14,2%. В эту категорию входят люди в возрасте до 25 лет.

В Чехии Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые отличаются от данных Чешского бюро труда. Согласно ČSÚ, уровень безработицы в феврале вырос до 4,4% с 4,3% в январе. В феврале прошлого года он составлял 4%. ČSÚ рассчитывает показатель на основе выборочного исследования рабочей силы, а бюро по трудоустройству — на основе количества зарегистрированных безработных.
безработица Чехия Европа
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