Президент Чехии подписал закон об увеличении единовременного пособия по призыву в армию до одного миллиона крон

С июля этого года солдаты могут рассчитывать на более высокие пособия, и Министерство обороны приготовило для них 375 миллионов чешских крон. Во время мартовского утверждения закона глава министерства Яна Чернохова (ODS) сказала сенаторам, что они срочно ждали поправки, потому что в армию идут мало людей.



Поправка увеличивает размер пособия по призыву в четыре раза с нынешнего максимума в 250 000 чешских крон до 1 миллиона чешских крон. Согласно поправке, новые солдаты будут получать деньги единовременно, но только после трехмесячного испытательного срока.



«Пособие в размере до 450 000 чешских крон будет доступно для кандидата с высшим образованием в течение семи лет службы. Цель — охватить персонал среднего звена в области электротехники, информационных технологий, машиностроения, а также выпускников университетов в области информационных технологий, здравоохранения или машиностроения», — говорится в сообщении министерства.



Другие пособия, увеличенные поправками, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье или проезд, а также надбавку за службу за границей. Стабилизационное пособие в настоящее время составляет 7 000 чешских крон в месяц и в исключительных случаях может быть увеличено до десяти раз, а не в четыре раза, как сейчас.



Верхний предел жилищного пособия также должен быть повышен. Сейчас солдаты имеют право на сумму, вдвое превышающую три тысячи в месяц, в зависимости от муниципалитета, где они служат. Теперь она должна быть в три раза больше.



Армия также хочет мотивировать тех, кому приходится ездить на службу из более отдаленных деревень. Вместо пяти поездок солдаты, проходящие службу вне места жительства, получат право на 18 поездок в месяц в каждую сторону. Кроме того, солдаты будут получать фиксированную плату за проезд, и им не придется каждый месяц обращаться за компенсацией.



По состоянию на начало прошлого года в Министерстве обороны насчитывалось 27 826 кадровых военнослужащих и 4 266 военнослужащих запаса. Однако, по словам начальника Генерального штаба Карела Ржехки, в армии насчитывается около 24 000 солдат. Согласно планам, к 2030 году в армии должно быть 30 000 профессиональных солдат и 10 000 активных резервистов. Кроме того, согласно новым целям по наращиванию потенциала альянса, для удовлетворения потребностей в коллективном сдерживании и обороне требуется до 37 500 военнослужащих.