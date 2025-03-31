Американцы обнаружили, что Европа больше не хочет покупать их оружие. И это их беспокоит

Сейчас европейские государства сомневаются в том, что США могут и дальше считаться надежным партнером. Это связано с шагами новой администрации президента США Дональда Трампа, которые включают временное лишение Украины военной помощи и ослабление давления на Россию, которая уже три года ведет захватническую войну в Украине, сообщает Reuters.



Поэтому в середине марта Европейская комиссия выступила с предложением увеличить расходы на оборону и совместно финансировать оборонные проекты под названием ReArm Europe.



Некоторые из этих проектов могут привести к сокращению роли компаний, не входящих в ЕС, в европейской обороне, что также ударит по британским и американским компаниям, для которых Европа является важным экспортным рынком.



В связи с этим госсекретарь США Марко Рубио 25 марта на встрече со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят и дальше участвовать в европейских оборонных закупках. Любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет негативно воспринято Вашингтоном. По словам дипломатического источника, такое же предупреждение получила как минимум одна скандинавская страна.



Рубио планирует еще раз обсудить этот вопрос на этой неделе в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. «Это вопрос, который министр поднимал и будет поднимать», — сказал анонимный представитель министерства Рубио.



Представитель Госдепартамента заявил, что президент Трамп приветствует нынешние усилия европейских союзников «укрепить свой оборонный потенциал и взять на себя ответственность за собственную безопасность», но при этом предостерег от создания новых барьеров, которые исключат участие американских компаний в европейских оборонных проектах. «Трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество делает Альянс сильнее», — сказал пресс-секретарь.



Сложившаяся ситуация является следствием противоречивых требований администрации Трампа. Американский президент потребовал от европейских союзников больше тратить на оборону, поскольку их безопасность больше не является приоритетом для США.



Европейский союз по понятным причинам хочет сосредоточиться в основном на европейском производстве. Однако это идет вразрез с другой целью Белого дома Трампа — открыть зарубежные рынки для американских производителей.



Европейская комиссия настаивает на том, что ReArm Europe позволит компаниям, не входящим в ЕС, претендовать на европейское оборонное финансирование. Однако предложенный план поставит на их пути ряд практических и административных препятствий.