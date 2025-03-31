Сотрудники пражской штаб-квартиры Радио Свободная Европа уходят в неоплачиваемый отпуск

«Наши сотрудники и их семьи теперь несут ответственность за последствия, пока RFE/RL продолжает ждать, когда USAGM предоставит финансирование, разрешенное Конгрессом», — говорится в заявлении главы Радио Свободная Европа Стивена Капуса, имеющего в виду Агентство США по глобальным СМИ (USAGM), через которое обычно поступают деньги на радиостанцию.



В среду на прошлой неделе USAGM сообщило радиостанции, что отменяет свое предыдущее решение о прекращении финансирования, принятое по решению суда, и теперь соглашение о гранте на этот финансовый год возобновлено. Но с тех пор никаких денег, выделенных Конгрессом, на радиостанцию не поступало, отмечает RFE/RL.



Поэтому в понедельник радиостанция вновь обратилась в суд в Вашингтоне с просьбой о предварительном запрете, чтобы обеспечить отправку денег до конца финансового года.



Именно вашингтонский суд на прошлой неделе своим предварительным запретом уже остановил усилия администрации США по прекращению финансирования Радио Свободная Европа/Радио Свобода. В своем решении суд назвал действия USAGM произвольными.



Конгресс США выделил около 77 миллионов долларов (1,8 миллиарда чешских крон) на финансирование радиостанции до конца сентября этого года. Американские законодатели не отменили своего решения, поэтому попытки прекратить финансирование RFE/RL основываются на исполнительных указах Трампа. Однако радиостанция заявила, что такой ход событий невозможен, поскольку решение о таком шаге должен принять Конгресс.



На своем сайте Радио Свободная Европа/Радио Свобода описывает себя как частную, независимую, международную новостную организацию, чьи программы еженедельно смотрят около 50 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан и Пакистан.



Чешская Республика сейчас пытается обеспечить возможное продолжение работы станции с помощью некоторых стран Европейского союза, и чешские министры неоднократно поднимали этот вопрос в беседах с коллегами в Брюсселе.



Депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге сегодня разошлись во мнениях относительно того, должен ли Евросоюз пытаться обеспечить работу Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), которому угрожает прекращение финансирования со стороны правительства США. Некоторые, в том числе чешские евродепутаты, напомнили о важной роли радиостанции при коммунизме и подчеркнули, что и сейчас радио должно продолжать распространять независимые новости в странах, где говорить правду запрещено.



«"Свободная Европа" — это часть нашей истории и часть моей жизни... Из ее эфира широкая общественность могла узнать о деятельности режима и о заключении нас, диссидентов, в тюрьму во времена коммунистического режима», — сказал Александр Вондра (ODS). Он подчеркнул, что и сегодня радиостанция помогает распространять независимую информацию о событиях в Беларуси и Иране, и призвал поддержать ее дальнейшую работу.



Депутат Европарламента Ондржей Коларж (TOP 09) сказал, что станция является «делом сердца» для народов, которые находились под тоталитарным гнетом во времена коммунизма. Ранее он заявил чешским журналистам, что ЕС может призвать Соединенные Штаты передать права и лицензии RFE/RL другой стране, а именно Чешской Республике. «Если Европа хочет быть важным геополитическим игроком, она должна взять на себя ответственность за мир вокруг нас. На мой взгляд, мы также должны обсудить вопрос о передаче лицензии американцам», — заявил Чешскому агентству новостей депутат Европарламента Ян Фарский (STAN).



По мнению Томаша Кубина (ANO), это очень сложная тема. «Мое сугубо личное мнение заключается в том, что RFE/RL должна продолжать свою деятельность в той или иной степени, заменить ее нечем», — сказал Кубин в интервью ČTK. Он также отметил, что миссия станции связана с внешней политикой США, которая может быть не совсем совместима с приоритетами ЕС.



В прошлом месяце президент США Дональд Трамп, который начал масштабное сокращение государственного финансирования после вступления в должность в январе, распорядился сократить до установленного законом минимума деятельность Агентства США по глобальным СМИ (USAGM), которое также финансирует RFE/RL. Однако агентство оспорило этот шаг в суде, который на прошлой неделе удовлетворил жалобу в качестве обеспечительной меры. После этого USAGM отменил свое предыдущее решение о прекращении финансирования, так что грант на этот финансовый год, который продлится в США до конца сентября, все еще остается в силе.



Чешская Республика возглавляет инициативу по спасению деятельности RFE/RL, которую в прошлом месяце поддержали десять стран ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о своей поддержке, сказав на прошлой неделе, что будет работать над этим вопросом с другими европейскими государствами, включая Чешскую Республику.



Радио «Свободная Европа» было основано в 1949 году в США, а «Радио Свобода» — в 1953 году в Советском Союзе. Эти две станции объединились в 1976 году. Их целью было и остается предоставление информации в странах, где правительства подавляют голос свободных СМИ. Раньше станция вещала из Мюнхена, но с 1995 года она базируется в Праге. Сейчас она распространяет новости в 23 странах на почти трех десятках языков.