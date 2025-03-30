Расширение контроля и проверка молока. Чешская Республика ужесточает меры по борьбе с ящуром
1 апреля 2025
22:00
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Чешская Республика вводит дополнительные превентивные меры против заноса ящура в страну. Со вторника проверки грузовиков, перевозящих животных, продукты питания или корма, были распространены на контрольно-пропускной пункт Галамки в южной Чехии. Ветеринары также запретили посещать овцеводческие, козьи, крупнорогатые и свиноводческие фермы людям, которые обрезают животным копыта или стригут шерсть. Также начнутся профилактические ПЦР-тесты молока с ферм Южноморавского края.
Транспортные средства массой более 3,5 тонн, перевозящие животных, продукты питания или корма, которые проехали через австрийские федеральные земли Бургенланд или Нижняя Австрия, смогут воспользоваться пограничным переходом Халамки на юге Чехии. В общей сложности такие транспортные средства теперь могут пересекать четыре пункта пропуска на чешско-словацкой границе и три — на чешско-австрийской. Перевозчики должны подтвердить, что перед погрузкой они провели дезинфекцию автомобиля, а также предоставить доказательства происхождения груза. На отдельных пунктах пропуска имеются дезинфекционные коврики, а на пограничном переходе Бреклав-Бродске на трассе D2 возле Ланжхота — дезинфекционная ванна.
Во вторник также начнутся профилактические ПЦР-тесты молока из южноморавских хозяйств, где содержится более 100 молочных коров. В округах Брецлав и Годонин будет проверено молоко со всех ферм. Болезнь присутствует в молоке в течение нескольких дней, прежде чем она проявится у животного.
В ближайшие дни эксперты также проверят охотничью дичь из южноморавских заповедников.
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), болезнь в Чешской Республике пока нигде не встречается и даже не подозревается. Тем не менее, он призвал заводчиков, перевозчиков и общественность быть очень осторожными и соблюдать все меры предосторожности.
Ящур — это одно из высокоинфекционных вирусных заболеваний копытных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Болезнь не обходит стороной и диких животных. Недавно болезнь появилась в Венгрии, а затем в Словакии. В воскресенье была подтверждена пятая вспышка заболевания на ферме в западной Словакии, примерно в 40 километрах от границы с Чехией.
Вирус, вызывающий заболевание, выделяется со слюной, мочой, фекалиями и молоком. Он передается при контакте с больными животными, через воздух и на поверхности людей, инструментов и транспортных средств. Последний раз болезнь была обнаружена в Чешской Республике в 1975 году. Если болезнь подтверждается, все животные во всем хозяйстве должны быть выбракованы.
Во вторник также начнутся профилактические ПЦР-тесты молока из южноморавских хозяйств, где содержится более 100 молочных коров. В округах Брецлав и Годонин будет проверено молоко со всех ферм. Болезнь присутствует в молоке в течение нескольких дней, прежде чем она проявится у животного.
В ближайшие дни эксперты также проверят охотничью дичь из южноморавских заповедников.
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), болезнь в Чешской Республике пока нигде не встречается и даже не подозревается. Тем не менее, он призвал заводчиков, перевозчиков и общественность быть очень осторожными и соблюдать все меры предосторожности.
Ящур — это одно из высокоинфекционных вирусных заболеваний копытных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Болезнь не обходит стороной и диких животных. Недавно болезнь появилась в Венгрии, а затем в Словакии. В воскресенье была подтверждена пятая вспышка заболевания на ферме в западной Словакии, примерно в 40 километрах от границы с Чехией.
Вирус, вызывающий заболевание, выделяется со слюной, мочой, фекалиями и молоком. Он передается при контакте с больными животными, через воздух и на поверхности людей, инструментов и транспортных средств. Последний раз болезнь была обнаружена в Чешской Республике в 1975 году. Если болезнь подтверждается, все животные во всем хозяйстве должны быть выбракованы.
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